"Кристал Пэлас" хочет арендовать Соланке

Доминик Соланке "Кристал Пэлас" хочет взять в аренду на вторую половину сезона нападающего "Ливерпуля" Доминика Соланке.

В этом сезоне Премьер-Лиги "орлы" забили только 14 голов, а основной бомбардир команды Кристиан Бентеке не покидает лазарет. Добавить атакующей мощи — приоритетная задача для главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона на январь.

Как стало известно Evening Standard, Ходжсон жаждет заполучить 21-летнего Соланке, надеясь, что прошлогодний пример Рубена Лофтус-Чика, который добился впечатляющего прогресса за время своей аренды на "Селхерст Парк", вдохновит Доминика.

Ожидается, что "Ливерпуль" не будет чинить препятствий к уходу игрока молодежной сборной Англии. "Красные" все еще располагают Дивоком Ориги и Даниэлем Старриджем, поэтому без проблем могут отпустить Соланке набираться опыта.

Тем не менее, "Пэлас" едва ли будет единственным претендентом на Доминика в зимнее трансферное окно. Например, известно, что интерес к Соланке также проявляют "Рейнджерс" и "Хаддерсфилд".


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Соланке

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 18.12.2018 23:28 # blackdreamer
    получше мораты будет
    а так да надо сливать
    времени было куча , нихуя не показал
    шпиён из чолчей как стурудге

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  2. girasimus 18.12.2018 23:03 # girasimus
    Ориги самим пригодится.

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  3. gerrard08 18.12.2018 22:36 # gerrard08
    Збс варик. И ореки возьмите еще

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  4. noi39 18.12.2018 22:25 # noi39
    Какой Рейнджерс,их куча?

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  5. liverfun 18.12.2018 22:06 # liverfun
    годный вариант, учитывая импотенцию в атаке у орлов, железно будет в старте, пусть набирает форму

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  6. chebrec 18.12.2018 22:01 # chebrec
    Что в Челси сидел
    Что в порте сидит
    Нужно в аренду сваливать

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