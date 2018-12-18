"Кристал Пэлас" хочет арендовать Соланке
"Кристал Пэлас" хочет взять в аренду на вторую половину сезона нападающего "Ливерпуля" Доминика Соланке.
В этом сезоне Премьер-Лиги "орлы" забили только 14 голов, а основной бомбардир команды Кристиан Бентеке не покидает лазарет. Добавить атакующей мощи — приоритетная задача для главного тренера "Пэлас" Роя Ходжсона на январь.
Как стало известно Evening Standard, Ходжсон жаждет заполучить 21-летнего Соланке, надеясь, что прошлогодний пример Рубена Лофтус-Чика, который добился впечатляющего прогресса за время своей аренды на "Селхерст Парк", вдохновит Доминика.
Ожидается, что "Ливерпуль" не будет чинить препятствий к уходу игрока молодежной сборной Англии. "Красные" все еще располагают Дивоком Ориги и Даниэлем Старриджем, поэтому без проблем могут отпустить Соланке набираться опыта.
Тем не менее, "Пэлас" едва ли будет единственным претендентом на Доминика в зимнее трансферное окно. Например, известно, что интерес к Соланке также проявляют "Рейнджерс" и "Хаддерсфилд".
18.12.2018 22:00
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Последние комментарии:
получше мораты будет
а так да надо сливать
времени было куча , нихуя не показал
шпиён из чолчей как стурудге
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Ориги самим пригодится.
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Збс варик. И ореки возьмите еще
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Какой Рейнджерс,их куча?
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годный вариант, учитывая импотенцию в атаке у орлов, железно будет в старте, пусть набирает форму
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Что в Челси сидел
Что в порте сидит
Нужно в аренду сваливать
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