Почеттино не закрывает дверь перед "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не закрывает дверь перед "Манчестер Юнайтед" и хотел бы узнать, какие условия ему готовы предложить "красные дьяволы".

Ожидается, что не позднее четверга "Юнайтед" назначит временно исполняющего обязанности главного тренера, чтобы принять управление на первой командой до конца сезона после увольнения Жозе Моуриньо.



Одновременно "Юнайтед" начинает поиски нового постоянного рулевого, и целью номер один "дьяволов", как утверждает Manchester Evening News, является Почеттино. На "Олд Траффорд" у 46-летнего аргентинца много поклонников, а великий сэр Алес Фергюсон однажды назвал Маурисио лучшим тренером лиги.



Близкий к Почеттино источник сообщил изданию, что Маурисио "очень комфортно" себя чувствует в "Тоттенхэме", но хотел бы "учесть" любое предложение, которое ему может поступить с "Олд Траффорд".



Несмотря на то, что Почеттино лишь в мае заключил новый долгосрочный контракт, пассивность "Тоттенхэма" на трансферном рынке и ограниченные возможности клуба могут заставить Маурисио задуматься о смене обстановки по окончании этого сезона.



The Times добавляет, что Почеттино находит возможность возглавить "Юнайтед" слишком хорошей, чтобы без раздумий от нее отказываться. Маурисио хочет, чтобы "дьяволы" рассмотрели его кандидатуру и, возможно, сделали ему предложение о работе.



Даже если Почеттино захочет перебраться в Манчестер, "Юнайтед" придется заплатить "Тоттенхэму" 34 миллиона фунтов в качестве компенсации. Что касается Моуриньо, то его выходное пособие составило около 24 млн. фунтов.