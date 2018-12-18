Почеттино не закрывает дверь перед "Юнайтед"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не закрывает дверь перед "Манчестер Юнайтед" и хотел бы узнать, какие условия ему готовы предложить "красные дьяволы".
Ожидается, что не позднее четверга "Юнайтед" назначит временно исполняющего обязанности главного тренера, чтобы принять управление на первой командой до конца сезона после увольнения Жозе Моуриньо.
Одновременно "Юнайтед" начинает поиски нового постоянного рулевого, и целью номер один "дьяволов", как утверждает Manchester Evening News, является Почеттино. На "Олд Траффорд" у 46-летнего аргентинца много поклонников, а великий сэр Алес Фергюсон однажды назвал Маурисио лучшим тренером лиги.
Близкий к Почеттино источник сообщил изданию, что Маурисио "очень комфортно" себя чувствует в "Тоттенхэме", но хотел бы "учесть" любое предложение, которое ему может поступить с "Олд Траффорд".
Несмотря на то, что Почеттино лишь в мае заключил новый долгосрочный контракт, пассивность "Тоттенхэма" на трансферном рынке и ограниченные возможности клуба могут заставить Маурисио задуматься о смене обстановки по окончании этого сезона.
The Times добавляет, что Почеттино находит возможность возглавить "Юнайтед" слишком хорошей, чтобы без раздумий от нее отказываться. Маурисио хочет, чтобы "дьяволы" рассмотрели его кандидатуру и, возможно, сделали ему предложение о работе.
Даже если Почеттино захочет перебраться в Манчестер, "Юнайтед" придется заплатить "Тоттенхэму" 34 миллиона фунтов в качестве компенсации. Что касается Моуриньо, то его выходное пособие составило около 24 млн. фунтов.
18.12.2018 21:30
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Продадут Почеттино Алли и Трипьерв в М.Ю за 200 млн и пригласят Хау тренировать Тоттенхэм
В итоге Тоттенхэм будет выше М.Ю
Ну и на этом сказке конец
Кто слушал молодец
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Аааа, завилял Почеттино) Чует, что со шпорами ему не светит никакого качественного скачка, несмотря на все его базары. А с возможностями и статусом МЮ открыты все перспективы. Про зарплату и говорить нечего. Только не лажануть, давление-то там в разы больше, чем в Тоттенхэме, если у шпор вообще оно есть в отношении тренера.
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смена тренера будет стоить мю в 60 лямов омг.
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Ага перехватят поча а за ним и топов тх
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Для мешка это не великие деньги
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Если заберет Кейна и Трипьера, будет гуд для манков.
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ясен, что не закрывает, МЮ может удвоить ему з/п спокойно. если потянут Поча, то и Кейна урвать попробуют по запросам.
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вот и у почеттино появился козырь, уж теперь леви ему точно пару трансферов оформит. ничего больше.
кстати, не так давно была похожая инфа о реале, типа готов рассмотреть, что там предлагают, и еврей быстро продление контракта оформил и пообещал новичков. абсолютно аналогичная ситуация
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в случае перехода потянет за собой кейна, алли и фойта
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