Александер-Арнольд вернется к Boxing Day

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд может вернуться в строй к матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" на Boxing Day 26 декабря.

Напомним, Александер-Арнольд пропустил воскресный матч Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", несколькими днями ранее получив травму стопы против "Наполи" в Лиге Чемпионов.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп с самого начала говорил, что повреждение 20-летнего англичанина не так серьезно, как у его партнеров по обороне Жоэля Матипа и Джо Гомеса, которые угодили в лазарет с переломами ключицы и ноги, соответственно.



И вот сегодня Клопп поведал, что Трент стремительно идет на поправку. Юный защитник, вероятно, пропустит выезд к "Вулверхэмптону" в пятницу, но к следующему матчу точно вернется.



"Его ситуация выглядит на удивление хорошо. Думаю, матч против "волков" — это немного рано для него, но дальше мы сможем рассчитывать на него".



"Он нуждается в тренировках, и пока он не тренируется. Боль ослабевает секунда за секундой, что есть хорошо. В тот момент, когда он сможет комфортно переносить ее и вернется на поле, мы примем решение. Пока все выглядит хорошо для Трента", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.