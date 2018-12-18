В 5-м раунде Кубка Англии будут отменены переигровки уже с этого сезона

FА объявила об отмене переигровок в 5-м раунде Кубка Англии уже с этого сезона — на год раньше, чем планировалось изначально.

Напомним, в июне FA, Премьер-Лига и Футбольная Лига договорились, что с сезона 2019/20 у клубов высшего английского дивизиона появятся зимние каникулы. Ради этого было принято решение отменить переигровки в 5-м раунде Кубка Англии, а сами матчи этой стадии турнира перенести с уикенда на середину недели.



Однако тот факт, что "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" продолжают представлять Англию в еврокубках, заставил футбольных чиновников ускориться и уже с этого сезона отменить переигровки в 5-м раунде — участники 1/8 финала Кубка Англии будут определяться с помощью экстра-таймов и пенальти, если необходимо.



Дата проведения 5-го раунда Кубка Англии остается неизменной — уикенд 16-17 февраля, однако со следующего сезона, как уже было сказано, этот раунд переместится на середину недели.



Добавим, на стадиях 1/4 и 1/2 финала переигровки также отсутствуют. Теперь клубы Премьер-Лиги могут усугубить свое расписание лишь в 3-м и 4-м раундах, если не сумеют их преодолеть за один матч.