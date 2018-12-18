В 5-м раунде Кубка Англии будут отменены переигровки уже с этого сезона

Кубок Англии FА объявила об отмене переигровок в 5-м раунде Кубка Англии уже с этого сезона — на год раньше, чем планировалось изначально.

Напомним, в июне FA, Премьер-Лига и Футбольная Лига договорились, что с сезона 2019/20 у клубов высшего английского дивизиона появятся зимние каникулы. Ради этого было принято решение отменить переигровки в 5-м раунде Кубка Англии, а сами матчи этой стадии турнира перенести с уикенда на середину недели.

Однако тот факт, что "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" продолжают представлять Англию в еврокубках, заставил футбольных чиновников ускориться и уже с этого сезона отменить переигровки в 5-м раунде — участники 1/8 финала Кубка Англии будут определяться с помощью экстра-таймов и пенальти, если необходимо.

Дата проведения 5-го раунда Кубка Англии остается неизменной — уикенд 16-17 февраля, однако со следующего сезона, как уже было сказано, этот раунд переместится на середину недели.

Добавим, на стадиях 1/4 и 1/2 финала переигровки также отсутствуют. Теперь клубы Премьер-Лиги могут усугубить свое расписание лишь в 3-м и 4-м раундах, если не сумеют их преодолеть за один матч.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 20:20

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  1. firmino9 18.12.2018 20:36 # firmino9
    Правильно

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  2. gidro-met 18.12.2018 20:32 # gidro-met
    нунеужели! епта !


    Гари Кэхилл теперь вообще год будет без практики сидель

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  3. central-07 18.12.2018 20:29 # central-07
    Кубка Англи ??????

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