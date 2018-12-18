Вертонген останется в "Тоттенхэме" до 2020 года

"Тоттенхэм" активировал свою опцию по продлению на 12 месяцев контракта Яна Вертонгена. Теперь будущее центрального защитника связано со "шпорами" до июня 2020.

Вертонген является ключевым игроком "Тоттенхэма" с момента своего перехода из "Аякса" в 2012 году. За это время Ян провел 264 матча, поиграв у Андре Виллаш-Боаша, Тима Шервуда и Маурисио Почеттино.



31-летний бельгиец продолжает сезон за сезоном доказывать свой высокий уровень. Например, в прошлой кампании Ян был назван в символической сборной Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



Сегодня лондонский клуб воспользовался своим правом и продлил сотрудничество с Вертонгеном до конца следующего сезона, однако Sky Sports добавляет, что Ян открыт к переговорам относительно нового долгосрочного соглашения.



Добавим, на днях Вертонген, который с недавних пор является рекордсменом сборной Бельгии по количеству проведенных матчей (110), сообщил изданию Evening Standard, что чувствует в себе силы выступать на топ-уровне еще четыре-пять лет.