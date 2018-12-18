Вертонген останется в "Тоттенхэме" до 2020 года

Ян Вертонген "Тоттенхэм" активировал свою опцию по продлению на 12 месяцев контракта Яна Вертонгена. Теперь будущее центрального защитника связано со "шпорами" до июня 2020.

Вертонген является ключевым игроком "Тоттенхэма" с момента своего перехода из "Аякса" в 2012 году. За это время Ян провел 264 матча, поиграв у Андре Виллаш-Боаша, Тима Шервуда и Маурисио Почеттино.

31-летний бельгиец продолжает сезон за сезоном доказывать свой высокий уровень. Например, в прошлой кампании Ян был назван в символической сборной Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

Сегодня лондонский клуб воспользовался своим правом и продлил сотрудничество с Вертонгеном до конца следующего сезона, однако Sky Sports добавляет, что Ян открыт к переговорам относительно нового долгосрочного соглашения.

Добавим, на днях Вертонген, который с недавних пор является рекордсменом сборной Бельгии по количеству проведенных матчей (110), сообщил изданию Evening Standard, что чувствует в себе силы выступать на топ-уровне еще четыре-пять лет.


Метки Вертонген, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 20:00

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