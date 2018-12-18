Вертонген останется в "Тоттенхэме" до 2020 года
"Тоттенхэм" активировал свою опцию по продлению на 12 месяцев контракта Яна Вертонгена. Теперь будущее центрального защитника связано со "шпорами" до июня 2020.
Вертонген является ключевым игроком "Тоттенхэма" с момента своего перехода из "Аякса" в 2012 году. За это время Ян провел 264 матча, поиграв у Андре Виллаш-Боаша, Тима Шервуда и Маурисио Почеттино.
31-летний бельгиец продолжает сезон за сезоном доказывать свой высокий уровень. Например, в прошлой кампании Ян был назван в символической сборной Премьер-Лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов.
Сегодня лондонский клуб воспользовался своим правом и продлил сотрудничество с Вертонгеном до конца следующего сезона, однако Sky Sports добавляет, что Ян открыт к переговорам относительно нового долгосрочного соглашения.
Добавим, на днях Вертонген, который с недавних пор является рекордсменом сборной Бельгии по количеству проведенных матчей (110), сообщил изданию Evening Standard, что чувствует в себе силы выступать на топ-уровне еще четыре-пять лет.
18.12.2018 20:00
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