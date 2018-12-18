Кейн: "Тоттенхэм" должен начать выигрывать трофеи"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн призвал своих партнеров по команде сделать следующий шаг и начать выигрывать трофеи.

В среду вечером "шпоры" проведут четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала". Это будет возможность для "Тоттенхэма" реабилитироваться за недавнее поражение в дерби Северного Лондона со счетом 4:2 и приблизиться к своему первому трофею при Маурисио Почеттино. Кейн полон желания использовать этот шанс.

"Сейчас мы на той стадии, когда трофеи — это следующий шаг для нас. Мы должны начать выигрывать трофеи".

"Если мы выиграем этот матч, то еще один сложный соперник покинет турнир, и это повысит наши шансы на успех. Это большая возможность для нас".

"Это будет очень важный матч. Да, мы играли с ними пару недель назад, и они победили нас. Будет приятно снова сыграть с ними так скоро. Надеюсь, в этот раз мы сможем все сделать правильно и добиться победы. Это четвертьфинал против твоего врага из Лондона, и немногие матчи могут быть больше", — сообщил Кейн Sky Sports.


Метки Кейн, Кубок Лиги, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 19:00

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  1. firmino9 18.12.2018 19:51 # firmino9
    Имхо летом увидем Кейна в Мю

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  2. van-der-slav 18.12.2018 19:35 # van-der-slav
    болелы тоже так думают, но явно они щас запаниковали после увольнения моура

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  3. hammersmith 18.12.2018 19:12 # hammersmith
    пусть лучше попросит ФА переписать на курей пару трофеев, нахуя выигрывать сразу

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