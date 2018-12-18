Кейн: "Тоттенхэм" должен начать выигрывать трофеи"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн призвал своих партнеров по команде сделать следующий шаг и начать выигрывать трофеи.

В среду вечером "шпоры" проведут четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Арсенала". Это будет возможность для "Тоттенхэма" реабилитироваться за недавнее поражение в дерби Северного Лондона со счетом 4:2 и приблизиться к своему первому трофею при Маурисио Почеттино. Кейн полон желания использовать этот шанс.



"Сейчас мы на той стадии, когда трофеи — это следующий шаг для нас. Мы должны начать выигрывать трофеи".



"Если мы выиграем этот матч, то еще один сложный соперник покинет турнир, и это повысит наши шансы на успех. Это большая возможность для нас".



"Это будет очень важный матч. Да, мы играли с ними пару недель назад, и они победили нас. Будет приятно снова сыграть с ними так скоро. Надеюсь, в этот раз мы сможем все сделать правильно и добиться победы. Это четвертьфинал против твоего врага из Лондона, и немногие матчи могут быть больше", — сообщил Кейн Sky Sports.