Дзола подтвердил, что Уилсон интересен "Челси"

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола подтвердил интерес своего клуба к нападающему "Борнмута" Каллуму Уилсону.

Как известно, в паре последних матчей наставник "синих" Маурицио Сарри предпочитал играть с Эденом Азаром в качестве "ложной девятки". Это только подогревает слухи о том, что в январе лондонский клуб выйдет на трансферный рынок ради покупки нападающего, который смог бы забивать регулярнее, чем это делают Альваро Мората и Оливье Жиру.



Ранее в декабре появились слухи, что "Челси" уже готовит предложение в 30 миллионов фунтов о покупке 26-летнего Уилсона, который отличился восемь раз в 16 матчах этого сезона Премьер-Лиги и своей игрой заслужил возможность дебютировать за сборную Англии.



Дзола, который пришел общаться с прессой вместо Сарри накануне четвертьфинального матча Кубка Лиги против "Борнмута", не стал кривить душой и честно признал, что Каллум находится на радаре у "синих".



"Определенно, Каллум Уилсон очень хорошо выступает за свой клуб, и он интересен не только нам, но и многим другим. Он силен, быстр и обладает голевым чутьем. Мне он нравится, потому что он играет быстро и силен в воздухе, а это очень важное качество".



"Однако я бы не хотел слишком углубляться в эту тему. Он очень хорошо выступает. Я рад за него. Он обладает многими качествами, благодаря которым он может добиться больших успехов в своей карьере", — цитирует Дзолу Sky Sports.



Меж тем, главный тренер "вишенок" Эдди Хау выразил уверенность, что "Борнмут" сможет сохранить Уилсона в январе.



"Каллума сватают в другие клубы, и в каком-то смысле я бы хотел, чтобы это происходило с каждым моим игроком. Это означало бы, что он выступают на высочайшем уровне".



"На мой взгляд, будущее Каллума — здесь. Он играет очень важную роль в том, что мы здесь делаем, и я хочу, чтобы он продолжал забивать голы за нас", — сообщил Хау.