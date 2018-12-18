Метатель банановой кожуры в Обамеянга понес наказание

Болельщик "Тоттенхэма" Авероф Пантели понес наказание за то, что в недавнем дерби Северного Лондона бросил кожуру от банана в габонского нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Данный инцидент омрачил тот захватывающий матч, который "канониры" и "шпоры" разыграли на "Эмирейтс" 2 декабря (4:2). Полиции не составило труда вычислить фаната, который позволили себе швырнуть посторонний предмет с гостевой секции стадиона.



Нарушителем порядка оказался 57-летний Пантели, водитель грузовика. Сегодня поклонник "Тоттенхэма" предстал перед судом, признав свою вину и рассказав, что просто поддался эмоциям. Однако подозрения насчет расистской составляющей в своем поступке Авероф категорически отверг.



Суд счел вину Пантели доказанной. Авероф был наказан запретом на посещение любых футбольных матчей в течение четырех ближайших лет, а также выплатит штраф в 500 фунтов, включая 100 фунтов надбавки за "расистский элемент" в содеянном. Наконец, еще 135 фунтов фанат "шпор" будет должен в качестве судебных издержек.