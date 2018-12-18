Метатель банановой кожуры в Обамеянга понес наказание
Болельщик "Тоттенхэма" Авероф Пантели понес наказание за то, что в недавнем дерби Северного Лондона бросил кожуру от банана в габонского нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Данный инцидент омрачил тот захватывающий матч, который "канониры" и "шпоры" разыграли на "Эмирейтс" 2 декабря (4:2). Полиции не составило труда вычислить фаната, который позволили себе швырнуть посторонний предмет с гостевой секции стадиона.
Нарушителем порядка оказался 57-летний Пантели, водитель грузовика. Сегодня поклонник "Тоттенхэма" предстал перед судом, признав свою вину и рассказав, что просто поддался эмоциям. Однако подозрения насчет расистской составляющей в своем поступке Авероф категорически отверг.
Суд счел вину Пантели доказанной. Авероф был наказан запретом на посещение любых футбольных матчей в течение четырех ближайших лет, а также выплатит штраф в 500 фунтов, включая 100 фунтов надбавки за "расистский элемент" в содеянном. Наконец, еще 135 фунтов фанат "шпор" будет должен в качестве судебных издержек.
18.12.2018 17:40
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Тупая скотина,57 лет прожил а ума так не нажил...Вообще вечный бан ему влепить надо было и вышку условно дать
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Всех наказать
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635 фуриов в рублях = 53к деревянных. Плюс сам банан рублей 15. Ну в принципе норм, можно раз в год кидаться в футболистов бананами.
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