Почеттино сосредоточен на работе в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что не потеряет концентрацию на своей работе из-за открывшейся вакансии в "Манчестер Юнайтед".

В ближайшие 48 часов "красные дьяволы" должны назначить специалиста, который примет первую команду до конца сезона после увольнения Жозе Моуриньо. Одновременно клуб начинает поиски нового постоянного рулевого.



Ранее днем экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл заявил, что Почеттино идеально подходит для "дьяволов", и это очень популярное мнение среди поклонников клуба с "Олд Траффорд".



Сам Маурисио предпочел не спекулировать на эту тему, лишь заверив, что уже привык к подобным слухам насчет своего будущего.



"Я хочу пожелать Жозе всего наилучшего. Мне так жаль, потому что я очень хорошо знаю его, и у меня очень хорошие отношения с ним. Он мой хороший друг. Случившееся сегодня — это грустные новости".



"Думаю, за почти пять лет здесь было многих всяких слухов насчет моего положения в "Тоттенхэме". Такого рода слухи являются обычным делом в нашем деле, в футболе".



"Я всегда уважаю мнение каждого — и людей, которые хвалят меня, и людей, которые не согласны со мной. Мы очень хорошо знаем, как это бывает в футболе".



"Слухи есть всегда, но происходящее в другом клубе — не мое дело. Я сосредоточен на том, чтобы как можно лучше делать свою работу в этом клубе".



"Впереди у нас очень насыщенный график матчей, и завтра мы проводим очередное дерби. Это дерби так важно для нас, ведь это кубковый четвертьфинал. Думаю, каждый понимает, что я сосредоточен на завтрашнем матче и на том, чтобы как можно лучше делать свою работу", — цитирует Почеттино Sky Sports.