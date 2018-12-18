Почеттино сосредоточен на работе в "Тоттенхэме"

Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что не потеряет концентрацию на своей работе из-за открывшейся вакансии в "Манчестер Юнайтед".

В ближайшие 48 часов "красные дьяволы" должны назначить специалиста, который примет первую команду до конца сезона после увольнения Жозе Моуриньо. Одновременно клуб начинает поиски нового постоянного рулевого.

Ранее днем экс-защитник "Юнайтед" Гари Невилл заявил, что Почеттино идеально подходит для "дьяволов", и это очень популярное мнение среди поклонников клуба с "Олд Траффорд".

Сам Маурисио предпочел не спекулировать на эту тему, лишь заверив, что уже привык к подобным слухам насчет своего будущего.

"Я хочу пожелать Жозе всего наилучшего. Мне так жаль, потому что я очень хорошо знаю его, и у меня очень хорошие отношения с ним. Он мой хороший друг. Случившееся сегодня — это грустные новости".

"Думаю, за почти пять лет здесь было многих всяких слухов насчет моего положения в "Тоттенхэме". Такого рода слухи являются обычным делом в нашем деле, в футболе".

"Я всегда уважаю мнение каждого — и людей, которые хвалят меня, и людей, которые не согласны со мной. Мы очень хорошо знаем, как это бывает в футболе".

"Слухи есть всегда, но происходящее в другом клубе — не мое дело. Я сосредоточен на том, чтобы как можно лучше делать свою работу в этом клубе".

"Впереди у нас очень насыщенный график матчей, и завтра мы проводим очередное дерби. Это дерби так важно для нас, ведь это кубковый четвертьфинал. Думаю, каждый понимает, что я сосредоточен на завтрашнем матче и на том, чтобы как можно лучше делать свою работу", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 17:00

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  1. lampard78 18.12.2018 17:47 # lampard78
    Перевожу на русский: "Летом планирую в Реал Азара тренировать, а вы держитесь там, здоровья главное..".

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  2. frisby 18.12.2018 17:37 # frisby
    НИКТО из уважающих себя тренеров не захочет связываться с помойкой..только наемники за ахеренные бабки..гнить гавлоглатателям в середине таблицы еще минимум пару сезонов. цыган свою работу сделал на 5. красава. лихенда. сри трофис

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  3. naby-keita 18.12.2018 17:29 # naby-keita
    красава

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  4. liverpool1892est 18.12.2018 17:25 # liverpool1892est
    Пакету уже пора в ТОП клуб переходить,перерос он давно курятник..

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  5. kolyandr 18.12.2018 17:05 # kolyandr
    Зачем ему мю если летом его заберет реал

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  6. makeewadim 18.12.2018 17:03 # makeewadim
    Пакет - это Рома Полански, только в футболе)

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