Сульшер может возглавить "Юнайтед" до конца сезона

Лоран Блан и Оле Гуннар Сульшер Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может возглавить "красных дьяволов" до конца сезона.

Ранее днем клуб с "Олд Траффорд" уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера, не простив португальскому специалисту провальный старт сезона и удручающую атмосферу в раздевалке.

В официальном заявлении "красные дьяволы" сообщают о своем намерении назначить временно исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а также о начале поисков нового постоянного рулевого.

По информации The Telegraph, управление первой командой до конца сезона может быть доверено 45-летнему Сульшеру, который в данный момент работает в норвежском "Мельде" и лишь в этом месяце заключил новый контракт до декабря 2021.

Оле Гуннар является далеко не чужим человеком для "Юнайтед", которому он посвятил 11 лет своей игровой карьеры, а затем некоторое время тренировал резерв. Сульшер остается популярной фигурой как среди игроков, так и среди персонала клуба.

С другой стороны, ранее Сульшер уже пытался проявить себя в Премьер-Лиге в качестве тренера, но его шесть месяцев в "Кардиффе" стали сущим кошмаром.

Издание The Independent называет другого кандидата на роль временщика — и тоже бывшего игрока "дьяволов". Речь о Лоране Блане, который находится в хороших отношениях с сэром Алексом Фергюсоном и обладает более солидным тренерским резюме, нежели Сульшер.

Помимо Блана, поработавшего со сборной Франции и ПСЖ, The Independent также называет кандидатуру бывшего ассистента Фергюсона Карлуша Кейруша. Ожидается, что "Юнайтед" объявит о назначении временщика в ближайшие 48 часов.


Метки Блан, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 18.12.2018 16:39 # red-devil-4ever
    Зачем уходить из клуба где только что подписал новый контракт туда, где тебе 100% не гарантировано что ты останешься? Не вижу никакой логики в этом

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  2. manutd-20champ 18.12.2018 16:38 # manutd-20champ
    сомнительно

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  3. aivari 18.12.2018 16:27 # aivari
    Кейруш будет лучшим решением

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  4. liverfun 18.12.2018 16:23 # liverfun
    какой уважающий себя специалист пойдет работать только на полгода? Только новички вроде сульшера согласятся, чтоб в резюме потом было, что показать

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  5. akadam 18.12.2018 16:13 # akadam
    Почему бы не попросить самого Фергюсона?

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  6. chebrec 18.12.2018 16:09 # chebrec
    Легенды на подходе

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