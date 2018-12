Сульшер может возглавить "Юнайтед" до конца сезона

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может возглавить "красных дьяволов" до конца сезона.

Ранее днем клуб с "Олд Траффорд" уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера, не простив португальскому специалисту провальный старт сезона и удручающую атмосферу в раздевалке.



В официальном заявлении "красные дьяволы" сообщают о своем намерении назначить временно исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а также о начале поисков нового постоянного рулевого.



По информации The Telegraph, управление первой командой до конца сезона может быть доверено 45-летнему Сульшеру, который в данный момент работает в норвежском "Мельде" и лишь в этом месяце заключил новый контракт до декабря 2021.



Оле Гуннар является далеко не чужим человеком для "Юнайтед", которому он посвятил 11 лет своей игровой карьеры, а затем некоторое время тренировал резерв. Сульшер остается популярной фигурой как среди игроков, так и среди персонала клуба.



С другой стороны, ранее Сульшер уже пытался проявить себя в Премьер-Лиге в качестве тренера, но его шесть месяцев в "Кардиффе" стали сущим кошмаром.



Издание The Independent называет другого кандидата на роль временщика — и тоже бывшего игрока "дьяволов". Речь о Лоране Блане, который находится в хороших отношениях с сэром Алексом Фергюсоном и обладает более солидным тренерским резюме, нежели Сульшер.



Помимо Блана, поработавшего со сборной Франции и ПСЖ, The Independent также называет кандидатуру бывшего ассистента Фергюсона Карлуша Кейруша. Ожидается, что "Юнайтед" объявит о назначении временщика в ближайшие 48 часов.