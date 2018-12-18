Сульшер может возглавить "Юнайтед" до конца сезона
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может возглавить "красных дьяволов" до конца сезона.
Ранее днем клуб с "Олд Траффорд" уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера, не простив португальскому специалисту провальный старт сезона и удручающую атмосферу в раздевалке.
В официальном заявлении "красные дьяволы" сообщают о своем намерении назначить временно исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а также о начале поисков нового постоянного рулевого.
По информации The Telegraph, управление первой командой до конца сезона может быть доверено 45-летнему Сульшеру, который в данный момент работает в норвежском "Мельде" и лишь в этом месяце заключил новый контракт до декабря 2021.
Оле Гуннар является далеко не чужим человеком для "Юнайтед", которому он посвятил 11 лет своей игровой карьеры, а затем некоторое время тренировал резерв. Сульшер остается популярной фигурой как среди игроков, так и среди персонала клуба.
С другой стороны, ранее Сульшер уже пытался проявить себя в Премьер-Лиге в качестве тренера, но его шесть месяцев в "Кардиффе" стали сущим кошмаром.
Издание The Independent называет другого кандидата на роль временщика — и тоже бывшего игрока "дьяволов". Речь о Лоране Блане, который находится в хороших отношениях с сэром Алексом Фергюсоном и обладает более солидным тренерским резюме, нежели Сульшер.
Помимо Блана, поработавшего со сборной Франции и ПСЖ, The Independent также называет кандидатуру бывшего ассистента Фергюсона Карлуша Кейруша. Ожидается, что "Юнайтед" объявит о назначении временщика в ближайшие 48 часов.
18.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
Зачем уходить из клуба где только что подписал новый контракт туда, где тебе 100% не гарантировано что ты останешься? Не вижу никакой логики в этом
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сомнительно
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Кейруш будет лучшим решением
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какой уважающий себя специалист пойдет работать только на полгода? Только новички вроде сульшера согласятся, чтоб в резюме потом было, что показать
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Почему бы не попросить самого Фергюсона?
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Легенды на подходе
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