Уилшир может пропустить остаток сезона

Невезучий полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир может уже не сыграть в этом сезоне, если ему не удастся избежать операции на лодыжке.

Перебравшись к "молотобойцам" из "Арсенала" в статусе свободного агента прошлым летом, Уилшир обрел столь долгожданную возможность играть регулярно. Но счастье длилось недолго.



Уже в сентябре Уилшир перенес небольшую процедуру на левой лодыжке, где у него разболтался шуруп после одной из предыдущих операций. С тех пор Джек сыграл лишь пять минут.



На одной из тренировок перед матчем против "Кардиффа" 4 декабря 26-летний англичанин повредил уже свою правую, не менее проблемную, лодыжку. Медицинский штаб "Вест Хэма" все еще надеется, что небольшой период отдыха поможет Уилширу вернуться в строй.



Однако если с течением времени лодыжка не заживет самостоятельно, Джеку потребуется очередная операция. Как сообщает Daily Mail, при таком раскладе Уилшир пропустит остаток сезона.



Добавим, что Уилшир в любом случае не сыграет до Нового года. Медики готовы дать Джеку до пяти недель на восстановление, в противном случае полузащитник, зарабатывающий 100 тысяч фунтов в неделю, отправится под нож хирурга.