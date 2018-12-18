Уилшир может пропустить остаток сезона
Невезучий полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир может уже не сыграть в этом сезоне, если ему не удастся избежать операции на лодыжке.
Перебравшись к "молотобойцам" из "Арсенала" в статусе свободного агента прошлым летом, Уилшир обрел столь долгожданную возможность играть регулярно. Но счастье длилось недолго.
Уже в сентябре Уилшир перенес небольшую процедуру на левой лодыжке, где у него разболтался шуруп после одной из предыдущих операций. С тех пор Джек сыграл лишь пять минут.
На одной из тренировок перед матчем против "Кардиффа" 4 декабря 26-летний англичанин повредил уже свою правую, не менее проблемную, лодыжку. Медицинский штаб "Вест Хэма" все еще надеется, что небольшой период отдыха поможет Уилширу вернуться в строй.
Однако если с течением времени лодыжка не заживет самостоятельно, Джеку потребуется очередная операция. Как сообщает Daily Mail, при таком раскладе Уилшир пропустит остаток сезона.
Добавим, что Уилшир в любом случае не сыграет до Нового года. Медики готовы дать Джеку до пяти недель на восстановление, в противном случае полузащитник, зарабатывающий 100 тысяч фунтов в неделю, отправится под нож хирурга.
18.12.2018 15:00
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Ежемесячная новость о недомогании Уилшера на месте. Я спокоен
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Кто-нибудь удивился?..
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А за что пацану платить 100к в неделю? Ему 26 и он из года в год травмируется. Надеялись на чудо? Ему уже давно пора предлагать контракты по принципу сколько играешь столько получаешь
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Контргайку поставить забыли, вот и разболтался наш терминатор.)
А вообще, конечно, парня жаль, залип в лазаретах уже.
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новый Дин Эштон
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Удачно арсенал избавился от него
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Аминь
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Это хроническое
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