Уилшир может пропустить остаток сезона

Джек Уилшир Невезучий полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир может уже не сыграть в этом сезоне, если ему не удастся избежать операции на лодыжке.

Перебравшись к "молотобойцам" из "Арсенала" в статусе свободного агента прошлым летом, Уилшир обрел столь долгожданную возможность играть регулярно. Но счастье длилось недолго.

Уже в сентябре Уилшир перенес небольшую процедуру на левой лодыжке, где у него разболтался шуруп после одной из предыдущих операций. С тех пор Джек сыграл лишь пять минут.

На одной из тренировок перед матчем против "Кардиффа" 4 декабря 26-летний англичанин повредил уже свою правую, не менее проблемную, лодыжку. Медицинский штаб "Вест Хэма" все еще надеется, что небольшой период отдыха поможет Уилширу вернуться в строй.

Однако если с течением времени лодыжка не заживет самостоятельно, Джеку потребуется очередная операция. Как сообщает Daily Mail, при таком раскладе Уилшир пропустит остаток сезона.

Добавим, что Уилшир в любом случае не сыграет до Нового года. Медики готовы дать Джеку до пяти недель на восстановление, в противном случае полузащитник, зарабатывающий 100 тысяч фунтов в неделю, отправится под нож хирурга.


Метки Вест Хэм, травмы, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. mrjingles 18.12.2018 16:31 # mrjingles
    Ежемесячная новость о недомогании Уилшера на месте. Я спокоен

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  2. akadam 18.12.2018 16:06 # akadam
    Кто-нибудь удивился?..

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  3. ma1efikus 18.12.2018 16:01 # ma1efikus
    А за что пацану платить 100к в неделю? Ему 26 и он из года в год травмируется. Надеялись на чудо? Ему уже давно пора предлагать контракты по принципу сколько играешь столько получаешь

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  4. lampard78 18.12.2018 15:53 # lampard78
    Контргайку поставить забыли, вот и разболтался наш терминатор.)
    А вообще, конечно, парня жаль, залип в лазаретах уже.

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  5. hammersmith 18.12.2018 15:29 # hammersmith
    новый Дин Эштон

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  6. kolyandr 18.12.2018 15:12 # kolyandr
    Удачно арсенал избавился от него

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  7. tra-hall 18.12.2018 15:04 # tra-hall
    Аминь

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  8. chebrec 18.12.2018 15:01 # chebrec
    Это хроническое

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