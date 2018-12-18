Невилл: "Почеттино — идеальный кандидат на замену Моуриньо"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что следующим главным тренером "красных дьяволов" должен стать Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".
Взяв пару дней на размышления после поражения 3:1 от "Ливерпуля", во вторник руководство клуба с "Олд Траффорд" все-таки указало на дверь Жозе Моуриньо, который совершенно упустил контроль над ситуацией.
По всей видимости, на выезд к "Кардиффу" в субботу "Юнайтед" отправится со временно исполняющим обязанности главного тренера, которым Sky Sports ожидает увидеть Майкла Кэррика, ассистировавшего Моуриньо с конца прошлого сезона.
Одновременно "дьяволы" начали поиски нового постоянного рулевого, и Невилл считает, что Почеттино идеально для этого годится.
"На мой взгляд, следующим главным тренером "Манчестер Юнайтед" должен стать Маурисио Почеттино".
"Его вера в молодых игроков, его умение делать результат, его стиль игры, его поведение — все это полностью соответствует ценностям "Юнайтед".
"Мне повезло провести два-три дня на тренировочной базе "Тоттенхэма", и я убедился, что он разделяет ключевые принципы "Юнайтед": стиль игры, доверие молодежи и достижение побед. Он является выделяющимся кандидатом", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
18.12.2018 14:00
Просмотров: 1352
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тряхни ка ты сам стариной,Гарри.
(ответить)
Пакет, Фавр, Тухель, Нагельсманн, Зидан, Дешам, Блан,
(ответить)
Если только бить будет их палками
(ответить)
Веселая цепная реакция.
(ответить)
если погбамарсиали Моура не слушались, то этого ноунейма переварят и не заметят.
(ответить)
Ага, и Ходжсона бы идеально заменил в КП. Но зачем ему идти на понижение.
(ответить)
Тоже так думаю.
Поч скорее предложения РМ ждет.
(ответить)
Может и подошел бы. Только зачем это надо самому Почеттино.
(ответить)
Вот здесь Невилл в яблочко, лучше его кандидатов нет
(ответить)
Но это не точно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий