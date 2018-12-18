Невилл: "Почеттино — идеальный кандидат на замену Моуриньо"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что следующим главным тренером "красных дьяволов" должен стать Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Взяв пару дней на размышления после поражения 3:1 от "Ливерпуля", во вторник руководство клуба с "Олд Траффорд" все-таки указало на дверь Жозе Моуриньо, который совершенно упустил контроль над ситуацией.



По всей видимости, на выезд к "Кардиффу" в субботу "Юнайтед" отправится со временно исполняющим обязанности главного тренера, которым Sky Sports ожидает увидеть Майкла Кэррика, ассистировавшего Моуриньо с конца прошлого сезона.



Одновременно "дьяволы" начали поиски нового постоянного рулевого, и Невилл считает, что Почеттино идеально для этого годится.



"На мой взгляд, следующим главным тренером "Манчестер Юнайтед" должен стать Маурисио Почеттино".



"Его вера в молодых игроков, его умение делать результат, его стиль игры, его поведение — все это полностью соответствует ценностям "Юнайтед".



"Мне повезло провести два-три дня на тренировочной базе "Тоттенхэма", и я убедился, что он разделяет ключевые принципы "Юнайтед": стиль игры, доверие молодежи и достижение побед. Он является выделяющимся кандидатом", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.