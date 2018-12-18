Невилл: "Почеттино — идеальный кандидат на замену Моуриньо"

Маурисио Почеттино Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что следующим главным тренером "красных дьяволов" должен стать Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

Взяв пару дней на размышления после поражения 3:1 от "Ливерпуля", во вторник руководство клуба с "Олд Траффорд" все-таки указало на дверь Жозе Моуриньо, который совершенно упустил контроль над ситуацией.

По всей видимости, на выезд к "Кардиффу" в субботу "Юнайтед" отправится со временно исполняющим обязанности главного тренера, которым Sky Sports ожидает увидеть Майкла Кэррика, ассистировавшего Моуриньо с конца прошлого сезона.

Одновременно "дьяволы" начали поиски нового постоянного рулевого, и Невилл считает, что Почеттино идеально для этого годится.

"На мой взгляд, следующим главным тренером "Манчестер Юнайтед" должен стать Маурисио Почеттино".

"Его вера в молодых игроков, его умение делать результат, его стиль игры, его поведение — все это полностью соответствует ценностям "Юнайтед".

"Мне повезло провести два-три дня на тренировочной базе "Тоттенхэма", и я убедился, что он разделяет ключевые принципы "Юнайтед": стиль игры, доверие молодежи и достижение побед. Он является выделяющимся кандидатом", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1352

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  1. denissimo666 18.12.2018 14:25 # denissimo666
    Тряхни ка ты сам стариной,Гарри.

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  2. carrick-16 18.12.2018 14:22 # carrick-16
    Пакет, Фавр, Тухель, Нагельсманн, Зидан, Дешам, Блан,

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  3. chebrec 18.12.2018 14:11 # chebrec
    Если только бить будет их палками

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  4. vyrentz 18.12.2018 14:07 # vyrentz
    Веселая цепная реакция.

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  5. alexomck 18.12.2018 14:07 # alexomck
    если погбамарсиали Моура не слушались, то этого ноунейма переварят и не заметят.

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  6. brown-ale 18.12.2018 14:05 # brown-ale
    Ага, и Ходжсона бы идеально заменил в КП. Но зачем ему идти на понижение.

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  7. gerrard08 18.12.2018 14:05 # gerrard08
    Тоже так думаю.
    Поч скорее предложения РМ ждет.

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  8. ray-black 18.12.2018 14:04 # ray-black
    Может и подошел бы. Только зачем это надо самому Почеттино.

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  9. red-devil-4ever 18.12.2018 14:02 # red-devil-4ever
    Вот здесь Невилл в яблочко, лучше его кандидатов нет

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  10. selfish 18.12.2018 14:01 # selfish
    Но это не точно

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