Жозе Моуриньо покинул "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Жозе Моуриньо с поста главного тренера.
Возглавив "красных дьяволов" летом 2016, Моуриньо уже в своем первом сезоне выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, а также вернул клуб в Лигу Чемпионов. В прошлой кампании Жозе остался без трофеев, но комфортно финишировал на второй позиции в Премьер-Лиге.
Развить эти успехи 55-летний португалец оказался неспособен, провалив начало нового сезона. И хотя после поражения 3:1 от "Ливерпуля" в воскресенье Моуриньо утверждал, что сохраняет контроль над раздевалкой, руководство клуба посчитало иначе.
Таким образом, Моуриньо покидает "Юнайтед" спустя 11 месяцев после подписания нового контракта до июня 2020 и опцией продления еще на один год, оставляя "дьяволов" на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 19 очках от вершины и 11 очках от топ-4.
Как сообщает Sky Sports, до назначения нового главного тренера шефство над первой командой возьмет Майкл Кэррик, ассистент Моуриньо.
18.12.2018 13:25
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Последние комментарии:
Интересно, где Маур будет работать теперь? Мне кажется в Интере.
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Единственный тренер который любил клуб и его болельщиков по настоящему и отдавал все на благо клуба. Таких больше не будет. Для Моуриньо Челси был как второй дом и семья... Он всегда носил эмблему клуба с гордостью. А теперь будет просто тренер который работает и отрабатывает контракт и не более, ну в прицепе как это было всегда только кроме Ди матео ну и Анчи.
Источник: http://fapl.ru/posts/44865/
((((((((((((((((((((((
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бля, ахаха, какой почеттино в маню? тот который только что новый 5летний контракт подписал? тот, что собрал годную, стабильную и конкурентную команду у петушков за много лет? тот, который идет на 3 месте и через пару месяцев получит новый стадион как мечтал?
сейчас бы быть полным дауном и менять все это на полностью разлаженную и съедаемую внутренними конфликтами команду с перспективами максимум на лигу европы.
тем более там еврей леви, который уже 99% обговорил с аргентинцем то, что отпустит того только в реал, если появится такое предложение. сколько раз уже так было, те же модрич и бейл уехали только в мадрид, а не к конкурентам по апл.
зидан возможный кандидат только потому, что без работы сейчас, но сдается мне нихера у него не выйдет в апл с такой ситуацией.
вот блан или жардим могут пойти, но там минимум полгода все говно разгребать надо
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Невилла коучем, Каррагера помощником, Инса спортдиром.
+переманить Грановскую, пусть создает атмосферу неграм в раздевалке, фз как должность называться будет.
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придет Дон Антонио и доразвалит этот манковский притон
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Вангал - налил себе бокальчик вина и улыбнулся)
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Читать эту ветку - оборжаться можно..
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наконец то.......даешь зидана ))
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Зидана в студию !
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Всё равно сезон уже не спасти, максимум получится зацепить КА по какой-то счастливой случайности.
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Вот это новость!
С одной стороны я понимаю Манков, с красными пуканами в АПЛ, но с другой стороны, Жозе очень здорово тянет европейские кубки. Я в полне уверен, что МЮ во главе с Муркой, способен был пройти ПСЖ, которые даже папа Карло с Наполи, шпилил на изи. Так что замена Жозика по среди чемпионата 50/50.
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А щас Каррик возьмёт, да как затащит... Да не, хyйня какая-то.
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Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея.
Как бы говняно не выглядел скам под руководством Жозе, но и тут цыган обоссал лузерпульских членососов, во главе с портовым, бестрофейным хуесосом ))) ну что за неудачники эти портовые шлюхи...
Жозе Топ !
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за Пакета ещё Реал думаю повоюет. так что Венгер в МЮ.
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вот теперь посмотрим на сосиджа и на других персофанов обоссанного, как мю заиграет с другим тренером
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нееееет
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сук. прощай, легенда
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Хоть бы Венгера взяли!
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В мемуарах Маура будет глава *Как я кинул лохов из МЮ".
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Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо
Жозе Моуриньо
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