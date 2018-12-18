Жозе Моуриньо покинул "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Возглавив "красных дьяволов" летом 2016, Моуриньо уже в своем первом сезоне выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, а также вернул клуб в Лигу Чемпионов. В прошлой кампании Жозе остался без трофеев, но комфортно финишировал на второй позиции в Премьер-Лиге.

Развить эти успехи 55-летний португалец оказался неспособен, провалив начало нового сезона. И хотя после поражения 3:1 от "Ливерпуля" в воскресенье Моуриньо утверждал, что сохраняет контроль над раздевалкой, руководство клуба посчитало иначе.

Таким образом, Моуриньо покидает "Юнайтед" спустя 11 месяцев после подписания нового контракта до июня 2020 и опцией продления еще на один год, оставляя "дьяволов" на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 19 очках от вершины и 11 очках от топ-4.

Как сообщает Sky Sports, до назначения нового главного тренера шефство над первой командой возьмет Майкл Кэррик, ассистент Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 13:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 18.12.2018 14:37 # ccchelsea
    Интересно, где Маур будет работать теперь? Мне кажется в Интере.

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  2. chebrec 18.12.2018 14:36 # chebrec
    Единственный тренер который любил клуб и его болельщиков по настоящему и отдавал все на благо клуба. Таких больше не будет. Для Моуриньо Челси был как второй дом и семья... Он всегда носил эмблему клуба с гордостью. А теперь будет просто тренер который работает и отрабатывает контракт и не более, ну в прицепе как это было всегда только кроме Ди матео ну и Анчи.

    Источник: http://fapl.ru/posts/44865/

    ((((((((((((((((((((((

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  3. liverfun 18.12.2018 14:33 # liverfun
    бля, ахаха, какой почеттино в маню? тот который только что новый 5летний контракт подписал? тот, что собрал годную, стабильную и конкурентную команду у петушков за много лет? тот, который идет на 3 месте и через пару месяцев получит новый стадион как мечтал?
    сейчас бы быть полным дауном и менять все это на полностью разлаженную и съедаемую внутренними конфликтами команду с перспективами максимум на лигу европы.
    тем более там еврей леви, который уже 99% обговорил с аргентинцем то, что отпустит того только в реал, если появится такое предложение. сколько раз уже так было, те же модрич и бейл уехали только в мадрид, а не к конкурентам по апл.
    зидан возможный кандидат только потому, что без работы сейчас, но сдается мне нихера у него не выйдет в апл с такой ситуацией.
    вот блан или жардим могут пойти, но там минимум полгода все говно разгребать надо

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  4. alexomck 18.12.2018 14:32 # alexomck
    Невилла коучем, Каррагера помощником, Инса спортдиром.
    +переманить Грановскую, пусть создает атмосферу неграм в раздевалке, фз как должность называться будет.

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  5. mata05 18.12.2018 14:31 # mata05
    придет Дон Антонио и доразвалит этот манковский притон

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  6. skychnie-oboi 18.12.2018 14:30 # skychnie-oboi
    Вангал - налил себе бокальчик вина и улыбнулся)

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  7. scouser2005 18.12.2018 14:27 # scouser2005
    Читать эту ветку - оборжаться можно..

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  8. bender-81 18.12.2018 14:26 # bender-81
    наконец то.......даешь зидана ))

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  9. tigerpool 18.12.2018 14:26 # tigerpool
    Зидана в студию !

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  10. ccchelsea 18.12.2018 14:25 # ccchelsea
    Всё равно сезон уже не спасти, максимум получится зацепить КА по какой-то счастливой случайности.

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  11. girasimus 18.12.2018 14:25 # girasimus
    Вот это новость!
    С одной стороны я понимаю Манков, с красными пуканами в АПЛ, но с другой стороны, Жозе очень здорово тянет европейские кубки. Я в полне уверен, что МЮ во главе с Муркой, способен был пройти ПСЖ, которые даже папа Карло с Наполи, шпилил на изи. Так что замена Жозика по среди чемпионата 50/50.

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  12. lampard78 18.12.2018 14:24 # lampard78
    А щас Каррик возьмёт, да как затащит... Да не, хyйня какая-то.

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  13. mancityman 18.12.2018 14:22 # mancityman
    Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года у руля команды выиграл с ней три трофея.
    Как бы говняно не выглядел скам под руководством Жозе, но и тут цыган обоссал лузерпульских членососов, во главе с портовым, бестрофейным хуесосом ))) ну что за неудачники эти портовые шлюхи...

    Жозе Топ !

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  14. contrario 18.12.2018 14:21 # contrario
    за Пакета ещё Реал думаю повоюет. так что Венгер в МЮ.

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  15. al-faarabi 18.12.2018 14:19 # al-faarabi
    вот теперь посмотрим на сосиджа и на других персофанов обоссанного, как мю заиграет с другим тренером

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  16. sheef 18.12.2018 14:18 # sheef
    нееееет

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  17. liverfun 18.12.2018 14:17 # liverfun
    сук. прощай, легенда

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  18. beatboy 18.12.2018 14:16 # beatboy
    Хоть бы Венгера взяли!

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  19. jjflash68 18.12.2018 14:16 # jjflash68
    В мемуарах Маура будет глава *Как я кинул лохов из МЮ".

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  20. chebrec 18.12.2018 14:14 # chebrec
    Жозе Моуриньо
    Жозе Моуриньо
    Жозе Моуриньо

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