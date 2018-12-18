Жозе Моуриньо покинул "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Возглавив "красных дьяволов" летом 2016, Моуриньо уже в своем первом сезоне выиграл Лигу Европы и Кубок Лиги, а также вернул клуб в Лигу Чемпионов. В прошлой кампании Жозе остался без трофеев, но комфортно финишировал на второй позиции в Премьер-Лиге.



Развить эти успехи 55-летний португалец оказался неспособен, провалив начало нового сезона. И хотя после поражения 3:1 от "Ливерпуля" в воскресенье Моуриньо утверждал, что сохраняет контроль над раздевалкой, руководство клуба посчитало иначе.



Таким образом, Моуриньо покидает "Юнайтед" спустя 11 месяцев после подписания нового контракта до июня 2020 и опцией продления еще на один год, оставляя "дьяволов" на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 19 очках от вершины и 11 очках от топ-4.



Как сообщает Sky Sports, до назначения нового главного тренера шефство над первой командой возьмет Майкл Кэррик, ассистент Моуриньо.