У МЮ возникли разногласия с Моуриньо насчет должности спортивного директора
Руководство "Манчестер Юнайтед" наткнулось на сопротивление главного тренера Жозе Моуриньо в своем стремлении создать в клубе должность спортивного директора.
В последнее время "красные дьяволы" остаются за спиной у конкурентов не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. "Юнайтед" достаточно давно не совершал приобретений, которые можно было бы уверенно назвать удачными.
После неудачного летнего окна и ужасного старта в новом сезоне боссы "Юнайтед" задумались о модернизации структуры управления клубом и создании позиции спортивного директора, по примеру многих грандов Премьер-Лиги и Европы.
"Дьяволы" уже приступили к отбору кандидатур на эту роль, но в этот момент возникли проблемы с Моуриньо. Клуб обнаружил, что не может найти кандидата, который бы в полной мере устроил Жозе, хотя тот не против самой идеи работать бок о бок со спортивным директором.
Как сообщает The Telegraph, теперь "Юнайтед", вероятно, придется отложить создание новой должности до расставания с Моуриньо. Если Жозе не улучшит результаты, то может лишиться своей работы в конце сезона — или даже раньше.
18.12.2018 13:00
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Последние комментарии:
Уже поздно
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Противоречивые ощущения от его увольнения. Хотя, сезон и так уже похерен в край, так что почему бы и нет. Очень интересно теперь, как сложится остаток сезона для МЮ...
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увольнение Моура эпик тупостью от руководства МЮ будет, нужно оставить и поддержать трансферами.
(ответить)
суки его уволили, хули вы такие медленные
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Что еще можно сказать про новости на данном сайте:
https://pp.userapi.com/c623921/v623921764/26f3e/SOojzJNld5Q.jpg
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Наконец то его уволили.Осталось заняться этими дерьмофутболерами и обновить состав.Готов ждать несколько лет
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Блэт, в кои то веки зашел на сайт ради радостной новости, а тут лажают.
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Новость не актуальна.
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ДЕБИЛЫ БЛИАТЬ ОН УВОЛЕН
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Михайло уволь себя сам, Маура уволили уже
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Вангую уволят
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Миша, просыпайся
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кто то спит крепко
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Его официально уже уволили, сука наркоман ты блеять питерский -.-
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уволили его уже) а михайло спит
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Моур уже уволен, Микуйло просыпайся! я чебля зря посещаю этот говносайт
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уже уволили
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