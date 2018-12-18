У МЮ возникли разногласия с Моуриньо насчет должности спортивного директора

Руководство "Манчестер Юнайтед" наткнулось на сопротивление главного тренера Жозе Моуриньо в своем стремлении создать в клубе должность спортивного директора.

В последнее время "красные дьяволы" остаются за спиной у конкурентов не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. "Юнайтед" достаточно давно не совершал приобретений, которые можно было бы уверенно назвать удачными.



После неудачного летнего окна и ужасного старта в новом сезоне боссы "Юнайтед" задумались о модернизации структуры управления клубом и создании позиции спортивного директора, по примеру многих грандов Премьер-Лиги и Европы.



"Дьяволы" уже приступили к отбору кандидатур на эту роль, но в этот момент возникли проблемы с Моуриньо. Клуб обнаружил, что не может найти кандидата, который бы в полной мере устроил Жозе, хотя тот не против самой идеи работать бок о бок со спортивным директором.



Как сообщает The Telegraph, теперь "Юнайтед", вероятно, придется отложить создание новой должности до расставания с Моуриньо. Если Жозе не улучшит результаты, то может лишиться своей работы в конце сезона — или даже раньше.