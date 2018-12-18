У МЮ возникли разногласия с Моуриньо насчет должности спортивного директора

Жозе Моуриньо Руководство "Манчестер Юнайтед" наткнулось на сопротивление главного тренера Жозе Моуриньо в своем стремлении создать в клубе должность спортивного директора.

В последнее время "красные дьяволы" остаются за спиной у конкурентов не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. "Юнайтед" достаточно давно не совершал приобретений, которые можно было бы уверенно назвать удачными.

После неудачного летнего окна и ужасного старта в новом сезоне боссы "Юнайтед" задумались о модернизации структуры управления клубом и создании позиции спортивного директора, по примеру многих грандов Премьер-Лиги и Европы.

"Дьяволы" уже приступили к отбору кандидатур на эту роль, но в этот момент возникли проблемы с Моуриньо. Клуб обнаружил, что не может найти кандидата, который бы в полной мере устроил Жозе, хотя тот не против самой идеи работать бок о бок со спортивным директором.

Как сообщает The Telegraph, теперь "Юнайтед", вероятно, придется отложить создание новой должности до расставания с Моуриньо. Если Жозе не улучшит результаты, то может лишиться своей работы в конце сезона — или даже раньше.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 4326

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Последние комментарии:




  1. chebrec 18.12.2018 14:12 # chebrec
    Уже поздно

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  2. udaff 18.12.2018 13:29 # udaff
    Противоречивые ощущения от его увольнения. Хотя, сезон и так уже похерен в край, так что почему бы и нет. Очень интересно теперь, как сложится остаток сезона для МЮ...

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  3. alexomck 18.12.2018 13:24 # alexomck
    увольнение Моура эпик тупостью от руководства МЮ будет, нужно оставить и поддержать трансферами.

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  4. beatboy 18.12.2018 13:23 # beatboy
    суки его уволили, хули вы такие медленные

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  5. antiterror 18.12.2018 13:18 # antiterror
    Что еще можно сказать про новости на данном сайте:
    https://pp.userapi.com/c623921/v623921764/26f3e/SOojzJNld5Q.jpg

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  6. osetin-15reg 18.12.2018 13:18 # osetin-15reg
    Наконец то его уволили.Осталось заняться этими дерьмофутболерами и обновить состав.Готов ждать несколько лет

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  7. slash 18.12.2018 13:11 # slash
    Блэт, в кои то веки зашел на сайт ради радостной новости, а тут лажают.

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  8. gucuneinan 18.12.2018 13:11 # gucuneinan
    Новость не актуальна.

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  9. hateciteh11 18.12.2018 13:10 # hateciteh11
    ДЕБИЛЫ БЛИАТЬ ОН УВОЛЕН

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  10. kundevil 18.12.2018 13:07 # kundevil
    Михайло уволь себя сам, Маура уволили уже

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  11. ganinilyha 18.12.2018 13:05 # ganinilyha
    Вангую уволят

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  12. red-devil-4ever 18.12.2018 13:03 # red-devil-4ever
    Миша, просыпайся

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  13. sj606 18.12.2018 13:02 # sj606
    кто то спит крепко

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  14. miracle 18.12.2018 13:02 # miracle
    Его официально уже уволили, сука наркоман ты блеять питерский -.-

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  15. alexkarp 18.12.2018 13:02 # alexkarp
    уволили его уже) а михайло спит

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  16. raimbek1 18.12.2018 13:01 # raimbek1
    Моур уже уволен, Микуйло просыпайся! я чебля зря посещаю этот говносайт

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  17. vals1702 18.12.2018 13:01 # vals1702
    уже уволили

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