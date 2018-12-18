Де Брюйне нацелен на покер
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что его команда обладает достаточно хорошим составом, чтобы выиграть все четыре трофея в этом сезоне.
Уже сегодня вечером "горожане" поспорят с "Лестером" за путевку в полуфинал Кубка Лиги. Кроме того, "Сити" продолжает преследовать "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, а в феврале сразится с "Шальке-04" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Де Брюйне, который недавно вернулся после травмы колена и надеется сыграть против "лис", не готов пожертвовать каким-либо соревнованием. Кевин хочет побороться за победу на каждом из фронтов.
"Ради этого ты и инвестируешь в команду. Ты тратишь все эти деньги, чтобы иметь максимально глубокий состав".
"Инвестиции — это лишь начало. Клуб поступает очень умно, покупая молодых игроков, которые могут стать лучше. Сейчас у нас состав из 21 или 22 игроков, и нет большой разницы, кто играет. Мы на пути к четырем трофеям. Если ты хочешь много побеждать, тебе нужны игроки для этого", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.
18.12.2018 12:00
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Последние комментарии:
один раз пенс
навсегда пенс
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сднил совсем этот рыжий после ухода от Моура.
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Ну, тот редкий случай, когда, в принципе, согласен. Другое дело, что для покера мало одного состава. Нужно ещё и редкое везение. А так - состав приличный, не поспоришь. Вот когда такое кто-нть из Арсенала заявлял - это было реально смешно. А тут норм. Но - вряд ли.
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Где то уже были такие призывы
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Хороший знак)
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Чтоп вас Лестер сегодня на стрпон посадил..
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