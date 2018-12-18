Де Брюйне нацелен на покер

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что его команда обладает достаточно хорошим составом, чтобы выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

Уже сегодня вечером "горожане" поспорят с "Лестером" за путевку в полуфинал Кубка Лиги. Кроме того, "Сити" продолжает преследовать "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, а в феврале сразится с "Шальке-04" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Де Брюйне, который недавно вернулся после травмы колена и надеется сыграть против "лис", не готов пожертвовать каким-либо соревнованием. Кевин хочет побороться за победу на каждом из фронтов.



"Ради этого ты и инвестируешь в команду. Ты тратишь все эти деньги, чтобы иметь максимально глубокий состав".



"Инвестиции — это лишь начало. Клуб поступает очень умно, покупая молодых игроков, которые могут стать лучше. Сейчас у нас состав из 21 или 22 игроков, и нет большой разницы, кто играет. Мы на пути к четырем трофеям. Если ты хочешь много побеждать, тебе нужны игроки для этого", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.