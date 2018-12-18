Де Брюйне нацелен на покер

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что его команда обладает достаточно хорошим составом, чтобы выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

Уже сегодня вечером "горожане" поспорят с "Лестером" за путевку в полуфинал Кубка Лиги. Кроме того, "Сити" продолжает преследовать "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, а в феврале сразится с "Шальке-04" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Де Брюйне, который недавно вернулся после травмы колена и надеется сыграть против "лис", не готов пожертвовать каким-либо соревнованием. Кевин хочет побороться за победу на каждом из фронтов.

"Ради этого ты и инвестируешь в команду. Ты тратишь все эти деньги, чтобы иметь максимально глубокий состав".

"Инвестиции — это лишь начало. Клуб поступает очень умно, покупая молодых игроков, которые могут стать лучше. Сейчас у нас состав из 21 или 22 игроков, и нет большой разницы, кто играет. Мы на пути к четырем трофеям. Если ты хочешь много побеждать, тебе нужны игроки для этого", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 341

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 18.12.2018 12:29 # chr1s8rown
    один раз пенс
    навсегда пенс

    (ответить)

  2. alexomck 18.12.2018 12:21 # alexomck
    сднил совсем этот рыжий после ухода от Моура.

    (ответить)

  3. lampard78 18.12.2018 12:12 # lampard78
    Ну, тот редкий случай, когда, в принципе, согласен. Другое дело, что для покера мало одного состава. Нужно ещё и редкое везение. А так - состав приличный, не поспоришь. Вот когда такое кто-нть из Арсенала заявлял - это было реально смешно. А тут норм. Но - вряд ли.

    (ответить)

  4. chebrec 18.12.2018 12:09 # chebrec
    Где то уже были такие призывы

    (ответить)

  5. gerrard08 18.12.2018 12:07 # gerrard08
    Хороший знак)

    (ответить)

  6. scouser2005 18.12.2018 12:07 # scouser2005
    Чтоп вас Лестер сегодня на стрпон посадил..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: