Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" решает, предлагать ли 90 миллионов фунтов за Калиду Кулибали. Поль Погба может вернуться в "Ювентус" в январе. "Манчестер Сити" запланировал покупку Иско. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" отправил скаутов просматривать защитника "Наполи" Калиду Кулибали, после чего английский клуб решит, предлагать ли 90 миллионов фунтов за сенегальца. (The Sun)



"Ювентус" встретился с агентом Мино Райолой, чтобы обсудить в том числе и ситуацию вокруг полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. (Sky Italia)



"Ювентус" хочет вернуть Погба, а "Юнайтед" хочет продать Поля в январе. (Tuttosport)



Юный защитник "Галатасарая" Озан Кабак может достаться "Юнайтед" всего за 6.7 млн. фунтов. (Daily Mail)



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует приобрести полузащитника "Реала" Иско следующим летом. "Горожане" уже установили контакт с игроком. (AS)



Нападающий "Интера" Мауро Икарди, виды на которого имеет "Челси", в понедельник посетил Лондон. (Daily Express)



Нападающий "Челси" Альваро Мората готов без колебаний вернуться в Италию, где в его услугах заинтересован "Милан". (Calciomercato)



Защитник "Челси" Андреас Кристенсен — одна из целей "Барселоны" на январь. (Mundo Deportivo)



Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо, которым интересовался "Ливерпуль", не будет подписывать новый контракт и может быть продан уже в январе. (Yahoo)



"Эвертон" готов отпустить защитника Мейсона Холгейта в аренду на вторую половину сезона. (Sky Sports)



Другое



Майкл Кэррик является популярной фигурой на роль временно исполняющего обязанности главного тренера, если "Юнайтед" все-таки уволит Жозе Моуриньо. (Daily Mail)



Владелец "Челси" Роман Абрамович испытывает "боль и злость" из-за антисемитских кричалок фанатов своего клуба. (Daily Mail)



"Челси" готов наказывать запретом на посещение "Стэмфорд Бридж" тех болельщиков, которые отметились оскорбительным поведением даже за пределами стадиона. (The Times)



"Челси" совместно с полицией проводит расследование насчет расистских оскорблений, которым подвергались юниоры в академии "синих" в 80-х и 90-х годах прошлого века. (Sky Sports)



Боссы Премьер-Лиги хотят провести переговоры с темнокожими игроками о том, как лучше всего бороться с расизмом. Рассматривается идея о бойкоте футболистами отдельных медиа. (Daily Mirror)



Матч Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Ливерпулем" будет сыгран в один день с финалом Кубка Лиги — 24 февраля. (The Sun)