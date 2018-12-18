Де Брюйне не считает свои травмы следствием усталости

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не думает, что причиной двух его травм в этом сезоне стала чрезмерная усталость.

В этом сезоне Премьер-Лиги Де Брюйне пока сыграл лишь 96 минут, перенеся травмы обоих коленей. На днях главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола предположил, что это стало следствием накопленной усталости, ведь после тяжелой прошлой кампании Кевин отправился на Чемпионат Мира со сборной Бельгии.



Однако сам игрок списывает свои травмы на несчастный случай. 27-летний Де Брюйне отвергает предположение о том, что новый сезон он начал не до конца отдохнувшим.



"С этим ничего не поделать — это были два несчастных случая. Я не был уставшим. Думаю, людям всегда нужны хорошие летние каникулы, ведь иногда мы играем в течение 11 с половиной месяцев, и времени на отдых бывает недостаточно".



"Я отдохнул три недели — после 12 месяцев игры. Мало ли это? Возможно, да. Но я чувствовал себя нормально, когда вернулся. Я вернулся, тренировался в течение недели и получил травму — так получилось".



"Я доволен своим здоровьем, потому что знаю, что у меня нет проблем с мышцами. А обе этих травмы были несчастными случаями, особенно вторая. Я просто почувствовал какой-то хруст в колене и все. Дальше ты начинаешь упорно работать, чтобы как можно скорее вернуться", — цитирует Де Брюйне The Telegraph.