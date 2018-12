Энди Робертсон поддержал Алиссона

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон выразил поддержку Алиссону после грубого ляпа бразильского голкипера в матче против "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье Алиссон определенно добавил интриги матчу, в котором его команда полностью доминировала над соперником. Выпустив мяч из рук, 26-летний голкипер позволил "красным дьяволам" сравнять счет и уйти в глухую оборону на следующие 40 минут игрового времени.



Это уже второй большой ляп Алиссона после его попытки пойти в дриблинг в матче против "Лестера", однако Робертсон считает, что подобное можно простить бразильцу, сохранившему свои ворота на замке в 10 из 17 проведенных поединков Премьер-Лиги.



"Он невероятен в этом сезоне, и все мы совершаем ошибки. Если Мо Салах или Фирмино сделает ошибку, нас могут не наказать, потому что это ошибка на другом краю поля. К сожалению, участь голкипера такова, что их ошибки обычно становятся пропущенными голами".



"Конечно, он расстроен из-за своего ляпа, но он выдержит это, и мы не можем ныть по этому поводу. Он выручил нас во вторник вечером, и мы все еще в Лиге Чемпионов благодаря ему", — цитирует Робертсона Sky Sports.





2 - Alisson has made as many errors leading to goals in the Premier League this season as Simon Mignolet and Loris Karius combined in 2017-18 (2). Gift. pic.twitter.com/IpGzodntUq