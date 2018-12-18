Энди Робертсон поддержал Алиссона
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон выразил поддержку Алиссону после грубого ляпа бразильского голкипера в матче против "Манчестер Юнайтед".
В воскресенье Алиссон определенно добавил интриги матчу, в котором его команда полностью доминировала над соперником. Выпустив мяч из рук, 26-летний голкипер позволил "красным дьяволам" сравнять счет и уйти в глухую оборону на следующие 40 минут игрового времени.
Это уже второй большой ляп Алиссона после его попытки пойти в дриблинг в матче против "Лестера", однако Робертсон считает, что подобное можно простить бразильцу, сохранившему свои ворота на замке в 10 из 17 проведенных поединков Премьер-Лиги.
"Он невероятен в этом сезоне, и все мы совершаем ошибки. Если Мо Салах или Фирмино сделает ошибку, нас могут не наказать, потому что это ошибка на другом краю поля. К сожалению, участь голкипера такова, что их ошибки обычно становятся пропущенными голами".
"Конечно, он расстроен из-за своего ляпа, но он выдержит это, и мы не можем ныть по этому поводу. Он выручил нас во вторник вечером, и мы все еще в Лиге Чемпионов благодаря ему", — цитирует Робертсона Sky Sports.
2 - Alisson has made as many errors leading to goals in the Premier League this season as Simon Mignolet and Loris Karius combined in 2017-18 (2). Gift. pic.twitter.com/IpGzodntUq— OptaJoe (@OptaJoe) 16 декабря 2018 г.
18.12.2018 08:00
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Последние комментарии:
если это и можно назвать ошибкой, то уж точно не грубым ляпом. Мокрый мяч, не самый удобный для вратаря прострел, Линдгард набегал. Это вам не Кариус, который на ровном месте дарил мычи соперникам и умудрялся пропускать чуть ли не с центра поля.
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Повезло, что ошибки были не роковыми, а то сразу бы глаза открылись у всех на уровень Алиссона. Ну да ладно. Посмотрим, как он справится с давлением, которое сам же для себя и создал. Лично я думаю, что это далеко не последняя его результативная ошибка в этом сезоне.
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Бекер Эдерсон Салага
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Дождь был, такое. Как ещё могли пассажиры красного автобуса забить?
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шершавые обрыганы себе второго кариуса купили и рады
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Коротко топ о топе.
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Алиссон дал фору Де Хея и Лено
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Молодец Аллисон,всего 7 голов пропустил...из топ 5 чемпионатов меньше него никто не пропустил.Ближайший к нему Войцех Щесны из Ювентуса у него 8 и Буффонище с Ареолой из ПСЖ на двоих 10 пропустили...Аллисон лучший воротчик мира на сегодняшний день
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да пох, главное эти 2 ошибки никак не повлияли на результат, а в остальном он вытащил несколько мертвяков. благодаря ему ливерпуль играет в лч и занимает 1 место в апл
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