Увольнение Моуриньо до Нового года стоило бы МЮ 24 миллиона фунтов
Если "Манчестер Юнайтед" все-таки решит избавиться от главного тренера Жозе Моуриньо до зимнего трансферного окна, это будет стоить клубу 24 миллиона фунтов.
Напомним, лишь в январе этого года Моуриньо заключил с "красными дьяволами" новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2019/20 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.
Начало этой кампании показало, что продление сотрудничества с Жозе, возможно, было поспешным решением. Моуриньо столкнулся с традиционным для себя "синдромом третьего сезона" и, как кажется, находится на пороге того, чтобы окончательно упустить ситуацию из под контроля.
После поражения 3:1 от "Ливерпуля" в воскресенье "Юнайтед" оказался уже в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги, и теперь боссы клуба находятся перед серьезной дилеммой.
В случае скорого увольнения Моуриньо "дьяволам" не только пришлось бы найти специалиста, который согласился бы принять кризисную команду по ходу сезона, но и выплатить солидную компенсацию 55-летнему португальцу.
Если Моуриньо покинет "Олд Траффорд" до Нового года, то сделает это с выходным пособием в районе 24 млн. фунтов. При этом размер компенсации снизится на 25 процентов, если решение о расставании будет отложено на конец сезона, и "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов, сообщает Daily Record.
18.12.2018 07:00
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Последние комментарии:
за эти деньги давно можно было купить защитника
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Да копейки же, пора
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Вот что что, а кризисной команду не назовёшь. Имхо если бы у руля был более демократичный тренер - тот же Раньери - он смог бы мотивировать игроков на 100%-ю игру. Вот тот же Клопп бы никак не подошёл - он сторонник жёсткой дисциплины и смог построить на ней команду, чего у Моура не получилось, а вот по каким причниам - непонятно. То ли игроки с ебучим характером попались, то ли сам Моур утратил харизму.
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Маур усердно зарабатывает пенсию. Уважение. Три Трофим.
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