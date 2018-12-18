Увольнение Моуриньо до Нового года стоило бы МЮ 24 миллиона фунтов

Жозе Моуриньо Если "Манчестер Юнайтед" все-таки решит избавиться от главного тренера Жозе Моуриньо до зимнего трансферного окна, это будет стоить клубу 24 миллиона фунтов.

Напомним, лишь в январе этого года Моуриньо заключил с "красными дьяволами" новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2019/20 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

Начало этой кампании показало, что продление сотрудничества с Жозе, возможно, было поспешным решением. Моуриньо столкнулся с традиционным для себя "синдромом третьего сезона" и, как кажется, находится на пороге того, чтобы окончательно упустить ситуацию из под контроля.

После поражения 3:1 от "Ливерпуля" в воскресенье "Юнайтед" оказался уже в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги, и теперь боссы клуба находятся перед серьезной дилеммой.

В случае скорого увольнения Моуриньо "дьяволам" не только пришлось бы найти специалиста, который согласился бы принять кризисную команду по ходу сезона, но и выплатить солидную компенсацию 55-летнему португальцу.

Если Моуриньо покинет "Олд Траффорд" до Нового года, то сделает это с выходным пособием в районе 24 млн. фунтов. При этом размер компенсации снизится на 25 процентов, если решение о расставании будет отложено на конец сезона, и "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов, сообщает Daily Record.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 18.12.2018 07:36 # naby-keita
    за эти деньги давно можно было купить защитника

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  2. mr-dodds 18.12.2018 07:32 # mr-dodds
    Да копейки же, пора

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  3. mrjingles 18.12.2018 07:31 # mrjingles
    Вот что что, а кризисной команду не назовёшь. Имхо если бы у руля был более демократичный тренер - тот же Раньери - он смог бы мотивировать игроков на 100%-ю игру. Вот тот же Клопп бы никак не подошёл - он сторонник жёсткой дисциплины и смог построить на ней команду, чего у Моура не получилось, а вот по каким причниам - непонятно. То ли игроки с ебучим характером попались, то ли сам Моур утратил харизму.

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  4. shmanisa 18.12.2018 07:26 # shmanisa
    Маур усердно зарабатывает пенсию. Уважение. Три Трофим.

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