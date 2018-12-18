Увольнение Моуриньо до Нового года стоило бы МЮ 24 миллиона фунтов

Если "Манчестер Юнайтед" все-таки решит избавиться от главного тренера Жозе Моуриньо до зимнего трансферного окна, это будет стоить клубу 24 миллиона фунтов.

Напомним, лишь в январе этого года Моуриньо заключил с "красными дьяволами" новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2019/20 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.



Начало этой кампании показало, что продление сотрудничества с Жозе, возможно, было поспешным решением. Моуриньо столкнулся с традиционным для себя "синдромом третьего сезона" и, как кажется, находится на пороге того, чтобы окончательно упустить ситуацию из под контроля.



После поражения 3:1 от "Ливерпуля" в воскресенье "Юнайтед" оказался уже в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги, и теперь боссы клуба находятся перед серьезной дилеммой.



В случае скорого увольнения Моуриньо "дьяволам" не только пришлось бы найти специалиста, который согласился бы принять кризисную команду по ходу сезона, но и выплатить солидную компенсацию 55-летнему португальцу.



Если Моуриньо покинет "Олд Траффорд" до Нового года, то сделает это с выходным пособием в районе 24 млн. фунтов. При этом размер компенсации снизится на 25 процентов, если решение о расставании будет отложено на конец сезона, и "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов, сообщает Daily Record.