Гиггз раскритиковал игроков "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз обрушился с критикой на игроков команды Жозе Моуриньо после поражения от "Ливерпуля".

Воскресное поражение 3:1 на "Энфилде" оставило "красных дьяволов" уже в 19 очках позади своего злейшего врага. Впрочем, и до топ-4 дистанция крайне внушительная — 11 баллов.



Этот результат вызвал новую волну спекуляций насчет возможного увольнения Моуриньо, однако Гиггз считает, что в первую очередь ответственность должны понести игроки.



"По ходу сезона ты можешь проигрывать подобные матчи, в этом нет ничего зазорного. Когда "Юнайтед" выигрывал титул за титулом, мы потерпели достаточно поражений на "Энфилде". Мы терпели поражения даже на "Олд Траффорд".



"Этот же результат лишь подчеркивает то, что происходит весь сезон. Когда ты разочаровывающим образом проводишь сезон, болельщики не будут рады еще и поражению от злейшего врага".



"Жозе много достается, справедливо или нет, но игроки тоже должны взять ответственность на себя. Жозе — не единственный, кто порой теряет контроль над ситуацией, и это не Жозе пошел в глупое единоборство с Мане, как это сделал Эррера".



"Проблема глубже. Когда на протяжении сезона ты проигрываешь командам вроде "Вулверхэмпона" и не можешь победить "Кристал Пэлас" дома, ты обязан принять критику".



"Игроки в составе этой команды могут играть лучше. На протяжении многих лет "Манчестер Юнайтед" задавал высокие стандарты, а эти игроки позволили себе опустить ниже этих стандартов".



"Тренеру много достается за это. Мы видели, как Лукаку и Погба демонстрировали игру высочайшего уровня на Чемпионате Мира. Они вернулись в свой клуб и перестали так играть".



"Отставание от "Ливерпуля" составляет 19 очков. Но эта команда не хуже "Ливерпуля" на 19 очков", — цитирует Гиггза Daily Mirror.