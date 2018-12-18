Агент Мартиаля "пессимистичен" относительно нового контракта с "Юнайтед"

Антони Мартиаль Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля заявил, что его клиент не собирается подписывать новый контракт, а это может подтолкнуть "красных дьяволов" к продаже игрока по окончании сезона.

Накануне вечером стало известно, что клуб с "Олд Траффорд" воспользовался своей опцией и на 12 месяцев продлил действующее соглашение Мартиаля — до июня 2020.

Перед тем, как поступить таким образом, "Юнайтед" пытался склонить Антони к новой сделке, но безрезультатно. Если бы опция не была активирована, 23-летний француз смог бы уже в январе вступить в переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.

Фактически "дьяволы" лишь выиграли время и избавили себя от спекуляций на ближайшее трансферное окно, однако вопрос с долгосрочным будущим экс-игрока "Монако" остается открытым.

Агент нападающего Филиппа Ламболи скептически оценивает вероятность того, что сторонам удастся договориться о новом контракте. В таком случае уже в конце сезона перед "Юнайтед" встанет вопрос о продаже Антони.

"Я очень пессимистично настроен насчет положительного исхода переговоров. Клуб уже сделал нам несколько предложений, но все они очень далеки от того, на что мы рассчитываем", — сообщил Ламболи RMC Sport.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Мартиаль

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2018 05:55

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