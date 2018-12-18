"Сити", "Юнайтед" и "Тоттенхэм" следят за Ндомбеле

"Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" внимательно следят за полузащитником "Лиона" Танги Ндомбеле в этом сезоне.

Ранее в этом месяце Ндомбеле подтвердил, что еще прошлым летом им интересовался "Сити". Тогда Танги принял решение продолжить свое развитие в "Лионе", о чем совершенно не пожалел.



С тех пор круг претендентов на 21-летнего француза значительно расширился, в том числе за счет "красных дьяволов" и "шпор", чьи скауты регулярно просматривают Ндомбеле в матчах Лиги 1 и Лиги Чемпионов.



Однако Sky Sports стало известно от близких к Ндомбеле источников, что Танги не планирует менять клуб в январе и хочет помочь "Лиону" в остатке сезона.



Впереди у "Лиона" два матча против "Барселоны" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, и это еще одна возможность для Ндомбеле набраться опыта и проявить себя в глазах потенциальных покупателей.



В "Лионе" абсолютно поддерживают решение Танги не спешить с уходом, понимая, что в конце сезона полузащитник будет стоить еще дороже.



Добавим, что "Сити" рассматривает Ндомбеле как преемника для Фернандиньо, а "Тоттенхэм" хотел бы заменить с помощью Танги Муссу Сиссоко, чей контракт истекает в конце сезона. "Юнайтед" же задумывается о французе в свете неопределенных перспектив Поля Погба.