Мануэль Нойер: "Ливерпуль" уязвим"

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер считает "Ливерпуль", соперника своей команды по 1/8 финала Лиги Чемпионов, уязвимым.

В понедельник УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф элитного европейского турнира. Заняв в своей группе второе место, "Ливерпуль" получил в соперники "Баварию".



19 февраля "красные" примут чемпионов Бундеслиги на "Энфилде", а 13 марта совершат ответный визит в Мюнхен. И хотя "Ливерпуль" остается единственной командой в Премьер-Лиге, до сих пор не потерпевшей ни одного поражения, Нойер уже разглядел слабые места у своего будущего соперника.



"Они проводят очень хороший сезон, и мы знаем, что они были в финале Лиги Чемпионов в прошлом году. Определенно, они тоже не сильно довольны жребием".



"Они могут быстро контратаковать, они опасны возле чужих ворот, но также они уязвимы, как мы это уже видели, и они столкнутся с хорошей атакой "Баварии".



"Это будут отличные матчи — и в Ливерпуле, и здесь на "Альянц Арене", — сообщил Нойер официальному веб-сайту "Баварии".