Ник Поуп вернулся после пяти месяцев в лазарете

Голкипер "Бернли" и сборной Англии Ник Поуп вернулся в строй после вывиха плеча, сыграв 90 минут за резервную команду "бордовых".

Несмотря на то, что прошлым летом Поуп ездил с английской сборной на Чемпионат Мира в Россию, в интересах клуба Ник согласился сократить свой отпуск и помочь "Бернли" в квалификации Лиги Европы.



Однако ни к чему хорошему это не привело. 26 июля, в первом для команды Шона Дайча матче сезона, Поуп получил серьезную травму плеча и заставил "бордовых" выйти на трансферный рынок для приобретения Джо Харта.



Теперь Ник уже полностью восстановился и в понедельник помог резерву "Бернли" одержать выездную победу против коллег из "Шеффилд Юнайтед" со счетом 1:3.



26-летнему Поупу, которого называли в числе трансферных целей "Тоттенхэма", будет непросто вернуть себе статус первого номера "Бернли", потому что Харт сыграл все 17 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги и произвел весьма неплохое впечатление.