Клопп предвкушает встречу с "Баварией"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что предвкушает возвращение в родную Германию на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Прошедшая в понедельник жеребьевка столкнула "красных" лицом к лицу с "Баварией", которая традиционно считается одним из фаворитов Лиги Чемпионов, но в этом сезоне выглядит не столь убедительно.



Возглавляя дортмундскую "Боруссию" в период с 2008 по 2015 год, Клопп провел кучу матчей против "Баварии", включая проигранный финал Лиги Чемпионов в мае 2013. Юрген понимает, что сейчас мюнхенцы являются другой командой, но все равно ждет с нетерпением поездки на родину.



"Хороший жребий. Было ясно лишь то, что жребий будет сложным. Естественно, "Бавария" является соперником топ-уровня".



"Такого не могло быть, чтобы кто-нибудь подумал: "Слава Богу, это лишь "Ливерпуль". Поэтому и мы не думаем: "Слава богу, это лишь "Бавария".



"Это будет тяжело, но иначе и быть не могло. В 1/8 финала только тяжелые соперники, и я восторге по этому поводу. Мне будет приятно вернуться в Германию. Это другая "Бавария", нежели та, против которой я играл, ведь я работаю здесь уже три года".



"Перелет не будет чересчур долгим, вдобавок мы гораздо больше знаем о немецком футболе, чем о какой-либо другой лиге. В последние пару лет они доминировали в Бундеслиге. Конечно, я давно не играл против "Баварии" в соревновательном матче, поэтому я нахожусь в предвкушении", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Также Юрген выразил уверенность, что зимние каникулы не дадут "Баварии" большого преимущества над "Ливерпулем", которому придется много играть на Рождество и Новый год.



"Зимний перерыв не играет большой роли. Он играет большую роль лишь при травмах и тому подобных вещах. Немецкие клубы дадут своим игрокам отдохнуть две-три недели, тогда как мы за этот период сыграем 10 матчей. Но в феврале это не будет иметь большого значения", — добавил Клопп.