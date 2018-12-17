"Юнайтед" продлил контракт с Мартиалем до 2020 года

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на 12 месяцев контракт с нападающим Антони Мартиалем. Впрочем, эту новость едва ли можно рассматривать, как позитивную для клуба с "Олд Траффорд".

Напомним, прошлым летом Мартиаль сильно поссорился с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, когда без предупреждения прервал предсезонное турне команды ради родов своей подруги в Париже.



По слухам, Моуриньо жаждал избавиться от Антони, однако руководство клуба не захотело ставить крест на игроке, в которого были инвестированы большие средства и который все еще достаточно молод, чтобы раскрыть свой потенциал.



По ходу сезона 23-летний француз вернул доверие Моуриньо, с начала октября по начало декабря забив семь голов в восьми матчах Премьер-Лиги. Как раз в этот период руководство клуба обратилось к Мартиалю насчет новой сделки.



Однако переговоры о продлении сотрудничества пока не увенчались успехом. А поскольку Мартиаль приближался к шести заключительным месяцам по своему действующему контракту, за две недели до открытия зимнего трансферного окна "Юнайтед" воспользовался своей опцией и автоматически продлил трудовой договор Антони до июня 2020.



С помощью этого шага "Юнайтед" сможет выиграть время и обезопасить себя от спекуляций в январе, однако кардинально проблема не решена — Мартиаль до сих пор не согласился связать свое долгосрочное будущее с "дьяволами".