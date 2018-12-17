FA оставила Моуриньо в покое по делу о ругательствах

FA решила оставить в покое главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, который нецензурно выругался после матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в октябре.

После эмоциональной победы со счетом 3:2, покидая поле "Олд Траффорд", Моуриньо неразборчиво выругался по-португальски перед объективом телевизионной камеры.



Ассоциации пришлось привлечь переводчика и эксперта, читающего по губам, чтобы собрать доказательную базу и предъявить Жозе обвинения.



Тогда Моуриньо отказался признать свою вину, а независимая комиссия не смогла прийти к единодушному решению, в результате чего Жозе был оправдан.



Впоследствии FA подала апелляцию на это оправдательный приговор, однако Независимый апелляционный комитет поддержал оригинальное решение, не найдя убедительных подтверждений вины Моуриньо.



И вот сегодня Ассоциация объявила, что остается при своем мнении насчет вины Моуриньо, но из уважения к своим коллегам, рассматривающим апелляции, согласилась поставить в этом деле точку. Таким образом, никакого наказания для Жозе не последует.