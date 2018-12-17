Шакири не удивлен, что "Юнайтед" ушел в глухую оборону

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что его не удивила сугубо оборонтельная игры "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде".

Несмотря на то, что "красные дьяволы" пропустили первыми, вскоре они получили щедрый подарок от Алиссона и восстановили равновесие, что было совершенно против течения игры.

В дальнейшем "Юнайтед" отчаянно пытался удержать ничью, даже не помышляя об атаках, тогда как "Ливерпуль" долгое время штурмовал чужие ворота и благодаря дублю Шакири в концовке все-таки вырвал победу.

За 90 минут матча гости нанесли всего шесть ударов, тогда как хозяева — 36, что является рекордом для этого сезона Премьер-Лиги. Однако столь жалкая игра в исполнении "дьяволов" не стала сюрпризом для Джердана.

"Я не удивлен. Мы знали, что "Манчестер Юнайтед" играет в оборонительной манере и не будет много времени владеть мячом, поэтому нам было важно сыграть в высоком темпе, высоко прессинговать их, совершать подборы и быстро пасовать вперед, стараясь создавать много моментов".

"У нас это получалось и особенно хорошо — во втором тайме, и в итоге мы забили еще два гола в концовке. Возможно, следовало сделать это раньше, потому что против больших команд ты должен пользоваться своими моментами, и большим командам может быть достаточно одного момента, чтобы забить", — цитирует Шакири The Guardian.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 18:00

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  1. lfc-in-my-heart 17.12.2018 19:16 # lfc-in-my-heart
    Скамцо - личные сучки Шака. Летом закинул им через себя, на Энфилде дубль, что будет на старом туалете? Покер, гол в очко? Гол пяткой? С центра поля? Делаем ставочки, друзья!

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  2. viterok 17.12.2018 19:15 # viterok
    Разбейте ему ебало. До Нового года его поломают.

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  3. firmino9 17.12.2018 18:53 # firmino9
    Шакири игрок конфетка, всегда запоминается полезными действиями

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  4. lampard78 17.12.2018 18:51 # lampard78
    Да уж. Похоже, МЮ теперь - команда для какого-нть History channel - рассказывать, что вот когда то такая команда была успешная, вроде Ноттингем Форрест. Пздц, такое блд позорище.

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  5. gerrard08 17.12.2018 18:47 # gerrard08
    Шак настоящая футбольная личность и индивидуальность.

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  6. ghostskull8 17.12.2018 18:41 # ghostskull8
    Красавчик) сломал автобус в очередной раз

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  7. akadam 17.12.2018 18:12 # akadam
    Молоток! Уверенно играет. Берет на себя инициативу.

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