Шакири не удивлен, что "Юнайтед" ушел в глухую оборону

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что его не удивила сугубо оборонтельная игры "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде".

Несмотря на то, что "красные дьяволы" пропустили первыми, вскоре они получили щедрый подарок от Алиссона и восстановили равновесие, что было совершенно против течения игры.



В дальнейшем "Юнайтед" отчаянно пытался удержать ничью, даже не помышляя об атаках, тогда как "Ливерпуль" долгое время штурмовал чужие ворота и благодаря дублю Шакири в концовке все-таки вырвал победу.



За 90 минут матча гости нанесли всего шесть ударов, тогда как хозяева — 36, что является рекордом для этого сезона Премьер-Лиги. Однако столь жалкая игра в исполнении "дьяволов" не стала сюрпризом для Джердана.



"Я не удивлен. Мы знали, что "Манчестер Юнайтед" играет в оборонительной манере и не будет много времени владеть мячом, поэтому нам было важно сыграть в высоком темпе, высоко прессинговать их, совершать подборы и быстро пасовать вперед, стараясь создавать много моментов".



"У нас это получалось и особенно хорошо — во втором тайме, и в итоге мы забили еще два гола в концовке. Возможно, следовало сделать это раньше, потому что против больших команд ты должен пользоваться своими моментами, и большим командам может быть достаточно одного момента, чтобы забить", — цитирует Шакири The Guardian.