Шакири не удивлен, что "Юнайтед" ушел в глухую оборону
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири заявил, что его не удивила сугубо оборонтельная игры "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде".
Несмотря на то, что "красные дьяволы" пропустили первыми, вскоре они получили щедрый подарок от Алиссона и восстановили равновесие, что было совершенно против течения игры.
В дальнейшем "Юнайтед" отчаянно пытался удержать ничью, даже не помышляя об атаках, тогда как "Ливерпуль" долгое время штурмовал чужие ворота и благодаря дублю Шакири в концовке все-таки вырвал победу.
За 90 минут матча гости нанесли всего шесть ударов, тогда как хозяева — 36, что является рекордом для этого сезона Премьер-Лиги. Однако столь жалкая игра в исполнении "дьяволов" не стала сюрпризом для Джердана.
"Я не удивлен. Мы знали, что "Манчестер Юнайтед" играет в оборонительной манере и не будет много времени владеть мячом, поэтому нам было важно сыграть в высоком темпе, высоко прессинговать их, совершать подборы и быстро пасовать вперед, стараясь создавать много моментов".
"У нас это получалось и особенно хорошо — во втором тайме, и в итоге мы забили еще два гола в концовке. Возможно, следовало сделать это раньше, потому что против больших команд ты должен пользоваться своими моментами, и большим командам может быть достаточно одного момента, чтобы забить", — цитирует Шакири The Guardian.
17.12.2018 18:00
Просмотров: 1192
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Скамцо - личные сучки Шака. Летом закинул им через себя, на Энфилде дубль, что будет на старом туалете? Покер, гол в очко? Гол пяткой? С центра поля? Делаем ставочки, друзья!
(ответить)
Разбейте ему ебало. До Нового года его поломают.
(ответить)
Шакири игрок конфетка, всегда запоминается полезными действиями
(ответить)
Да уж. Похоже, МЮ теперь - команда для какого-нть History channel - рассказывать, что вот когда то такая команда была успешная, вроде Ноттингем Форрест. Пздц, такое блд позорище.
(ответить)
Шак настоящая футбольная личность и индивидуальность.
(ответить)
Красавчик) сломал автобус в очередной раз
(ответить)
Молоток! Уверенно играет. Берет на себя инициативу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий