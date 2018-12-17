Рюдигер не будет спешить с новым контрактом

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что пока не вступал в переговоры о новом контракте и, вообще, не видит необходимости с этим спешить.

В этом сезоне место Рюдигера в стартовом составе "синих" не подлежит никакому сомнению — 25-летний немец выходил с первых минут на каждый из 17 проведенных "Челси" матчей в Премьер-Лиге.



В прессе уже достаточно давно ходят слухи, что Антонио договаривается со своим клубом о продлении сотрудничества, однако в реальности ситуация обстоит несколько иначе. Действующее соглашение Рюдигера истекает только в 2022 году, поэтому защитник не видит повода для спешки.



"Действительно ли мы обсуждаем новый контракт? Если честно, это не так. Нет необходимости с этим спешить, потому что у меня остается еще три с половиной года по действующему контракту".



"Между мной и клубом нет диалога на эту тему. И в данный момент в этом нет необходимости — впереди будет еще три с половиной года для этого", — цитирует Рюдигера Sky Sports.