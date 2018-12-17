Рюдигер не будет спешить с новым контрактом

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что пока не вступал в переговоры о новом контракте и, вообще, не видит необходимости с этим спешить.

В этом сезоне место Рюдигера в стартовом составе "синих" не подлежит никакому сомнению — 25-летний немец выходил с первых минут на каждый из 17 проведенных "Челси" матчей в Премьер-Лиге.

В прессе уже достаточно давно ходят слухи, что Антонио договаривается со своим клубом о продлении сотрудничества, однако в реальности ситуация обстоит несколько иначе. Действующее соглашение Рюдигера истекает только в 2022 году, поэтому защитник не видит повода для спешки.

"Действительно ли мы обсуждаем новый контракт? Если честно, это не так. Нет необходимости с этим спешить, потому что у меня остается еще три с половиной года по действующему контракту".

"Между мной и клубом нет диалога на эту тему. И в данный момент в этом нет необходимости — впереди будет еще три с половиной года для этого", — цитирует Рюдигера Sky Sports.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 17.12.2018 17:46 # ccchelsea
    Вот это правильно. А то переподпишет контракт на улучшенных условиях и бросит играть как Алонсо с Кристиансеном.

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  2. sisyazavr 17.12.2018 17:44 # sisyazavr
    Контента очень мало, походу)) и в ЕФ запостили

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  3. chelsiukpro 17.12.2018 17:42 # chelsiukpro
    Нет чего постить так Рюдига путают!

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  4. chebrec 17.12.2018 17:35 # chebrec
    Что это вообще за новость

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