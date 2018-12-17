Гвардиола не готов пожертвовать Кубком Лиги

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не будет жертвовать Кубком Лиги, чтобы поберечь силы на Премьер-Лигу.

На прошлой неделе Гвардиола жаловался, что в его распоряжении осталось 15 здоровых игроков. С тех пор "горожане" победили "Хоффенхайм" в Лиге Чемпионов и "Эвертон" в Премьер-Лиге.

Уже во вторник "Сити" поспорит с "Лестером" за путевку в полуфинал Кубка Лиги, тогда как главный конкурент "горожан" по чемпионской гонке Премьер-Лиги "Ливерпуль", вылетевший из соревнования еще в 3-м раунде, будет спокойно готовиться к уикенду.

Тем не менее, несмотря на жесточайший график, Гвардиола отказывается жертвовать турниром, который его команда выиграла в прошлом сезоне.

"Мягче ли расписание у "Ливерпуля"? Можно сказать, что да, но я предпочитаю участвовать в Кубке Лиги, чем нет. Не могу себе представить, чтобы я подумал: "О, будет лучше проиграть, потому что у нас появится больше времени на отдых". Я никогда не думал таким образом".

"Мы будем готовиться к матчу, как и всегда. Мы постараемся выйти в полуфинал, а затем у на будут два матча, чтобы достичь еще одного финала".

"Только так клуб вроде "Манчестер Сити", который 10 лет не был в таком положении, может расти и становиться лучше. И мы собираемся это обеспечить".

"Наша проблема — у нас не так много игроков. Много наших игроков травмированы. Некоторые игроки, игравшие в субботу или в предыдущих матчах, снова будут вынуждены сыграть".

"Но это возможность выйти в полуфинал. За время моей работы в Манчестере мы не провели ни матча спустя рукава — даже товарищеского. Соревнование необходимо уважать, как и в прошлом сезоне, и мы постараемся выиграть этот матч", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 16:00

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  1. firmino9 17.12.2018 18:49 # firmino9
    "Наша проблема — у нас не так много игроков. Много наших игроков травмированы.

    Почеттино смеется)

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  2. knvlay 17.12.2018 16:29 # knvlay
    Гений !!!

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  3. chebrec 17.12.2018 16:24 # chebrec
    На фапли его определили как лысого шарлатана

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  4. griezmann 17.12.2018 16:23 # griezmann
    КОРОЛЬ !!!

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  5. alexomck 17.12.2018 16:08 # alexomck
    без хавимесси так и не выиграет больше ушастого, физрук пепка.

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  6. skychnie-oboi 17.12.2018 16:05 # skychnie-oboi
    Так и будет посмешищем с 0 финалами ЛЧ за МС.
    Какой КЛ...

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  7. ry-l 17.12.2018 16:04 # ry-l
    Сейчас бы жертвовать турниром, когда у тебя игроков на два почти одинаковых состава. Ох и шарлатан лысый, как стелит.

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  8. ccchelsea 17.12.2018 16:03 # ccchelsea
    Вот это хуёво, надо бы пожертвовать.

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  9. letonred 17.12.2018 16:03 # letonred
    сломай еще пару своих игроков.

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