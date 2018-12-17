Гвардиола не готов пожертвовать Кубком Лиги
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не будет жертвовать Кубком Лиги, чтобы поберечь силы на Премьер-Лигу.
На прошлой неделе Гвардиола жаловался, что в его распоряжении осталось 15 здоровых игроков. С тех пор "горожане" победили "Хоффенхайм" в Лиге Чемпионов и "Эвертон" в Премьер-Лиге.
Уже во вторник "Сити" поспорит с "Лестером" за путевку в полуфинал Кубка Лиги, тогда как главный конкурент "горожан" по чемпионской гонке Премьер-Лиги "Ливерпуль", вылетевший из соревнования еще в 3-м раунде, будет спокойно готовиться к уикенду.
Тем не менее, несмотря на жесточайший график, Гвардиола отказывается жертвовать турниром, который его команда выиграла в прошлом сезоне.
"Мягче ли расписание у "Ливерпуля"? Можно сказать, что да, но я предпочитаю участвовать в Кубке Лиги, чем нет. Не могу себе представить, чтобы я подумал: "О, будет лучше проиграть, потому что у нас появится больше времени на отдых". Я никогда не думал таким образом".
"Мы будем готовиться к матчу, как и всегда. Мы постараемся выйти в полуфинал, а затем у на будут два матча, чтобы достичь еще одного финала".
"Только так клуб вроде "Манчестер Сити", который 10 лет не был в таком положении, может расти и становиться лучше. И мы собираемся это обеспечить".
"Наша проблема — у нас не так много игроков. Много наших игроков травмированы. Некоторые игроки, игравшие в субботу или в предыдущих матчах, снова будут вынуждены сыграть".
"Но это возможность выйти в полуфинал. За время моей работы в Манчестере мы не провели ни матча спустя рукава — даже товарищеского. Соревнование необходимо уважать, как и в прошлом сезоне, и мы постараемся выиграть этот матч", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
17.12.2018 16:00
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Последние комментарии:
"Наша проблема — у нас не так много игроков. Много наших игроков травмированы.
Почеттино смеется)
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Гений !!!
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На фапли его определили как лысого шарлатана
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КОРОЛЬ !!!
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без хавимесси так и не выиграет больше ушастого, физрук пепка.
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Так и будет посмешищем с 0 финалами ЛЧ за МС.
Какой КЛ...
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Сейчас бы жертвовать турниром, когда у тебя игроков на два почти одинаковых состава. Ох и шарлатан лысый, как стелит.
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Вот это хуёво, надо бы пожертвовать.
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сломай еще пару своих игроков.
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