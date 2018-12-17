Почеттино хочет "убить расизм"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему хочется "убить расизм" в футболе и в жизни вообще.

Напомним, дерби Северного Лондона между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" в начале этого месяца было отмечено инцидентом, когда с гостевой секции "Эмирейтс" была брошена банановая кожура в габонского нападающего "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Позже в декабре в Премьер-Лиге прогремел еще один скандал расистского характера, когда вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был оскорблен фанатом "Челси" в матче на "Стэмфорд Бридж".

Почеттино считает, что с такими вещами нужно бороться предельно жестко, независимо от клубной принадлежности провинившихся болельщиков.

"Мне все равно, если этот поступок совершили фанаты "Арсенала", аргентинские фанаты, фанаты "Тоттенхэма", фанаты "Эспаньола" или "Барселоны" — я против такого рода ситуации в принципе".

"Для меня расизм — это худшая вещь в мире, и поэтому я категорически против такого поведения. Я не хочу быть популистом. Мне все равно, провинились это наши фанаты или чужие фанаты. Я хочу убить расизм. У меня нет другого мнения. На нас лежит ответственность, чтобы быть нетерпимыми к этому", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, расизм, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 15:00

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  1. dannylucker 17.12.2018 15:39 # dannylucker
    расизм хочет убить почеттино

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  2. blackdreamer 17.12.2018 15:15 # blackdreamer
    физрук готов страдать любой хуйней лишь бы не брать трофеи

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  3. electric 17.12.2018 15:10 # electric
    За убийство посадят на дольше, чем за росизм.

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  4. kos9k 17.12.2018 15:09 # kos9k
    почти убить до смерти (с)

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