Почеттино хочет "убить расизм"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему хочется "убить расизм" в футболе и в жизни вообще.
Напомним, дерби Северного Лондона между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" в начале этого месяца было отмечено инцидентом, когда с гостевой секции "Эмирейтс" была брошена банановая кожура в габонского нападающего "канониров" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Позже в декабре в Премьер-Лиге прогремел еще один скандал расистского характера, когда вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был оскорблен фанатом "Челси" в матче на "Стэмфорд Бридж".
Почеттино считает, что с такими вещами нужно бороться предельно жестко, независимо от клубной принадлежности провинившихся болельщиков.
"Мне все равно, если этот поступок совершили фанаты "Арсенала", аргентинские фанаты, фанаты "Тоттенхэма", фанаты "Эспаньола" или "Барселоны" — я против такого рода ситуации в принципе".
"Для меня расизм — это худшая вещь в мире, и поэтому я категорически против такого поведения. Я не хочу быть популистом. Мне все равно, провинились это наши фанаты или чужие фанаты. Я хочу убить расизм. У меня нет другого мнения. На нас лежит ответственность, чтобы быть нетерпимыми к этому", — цитирует Почеттино Sky Sports.
17.12.2018 15:00
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расизм хочет убить почеттино
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физрук готов страдать любой хуйней лишь бы не брать трофеи
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За убийство посадят на дольше, чем за росизм.
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почти убить до смерти (с)
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