Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
В понедельник УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" узнали имена своих соперников.
Из всех четырех английских команд только "Манчестер Сити" выиграл свою группу, и судьба оказалась благосклонна к "горожанам" — их соперником стал "Шальке-04".
Команда из Германии досталась и "Тоттенхэму". "Шпорам" предстоит двухматчевая проверка лидерами Бундеслиги в лице дортмундской "Боруссии".
А вот остальным двум представителям Англии в турнире меньше повезло с жребием. "Манчестер Юнайтед" достался ПСЖ, а "Ливерпулю" — "Бавария".
Добавим, что матчи 1/8 финала будут сыграны 12-13 и 19-20 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) — "Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПСЖ (Франция)
"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Лион" (Франция) — "Барселона" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Порту" (Португалия)
"Аякс" (Голландия) — "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия)
17.12.2018 14:25
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Последние комментарии:
19 февраля дома с баварией
23 февраля на выезде против мю
жоска
(ответить)
Со своей легкой руки наш Луис Гарсия вполне хороший вариант выдал.
Бавария это то, что нам нужно. Победим - честь и слава, не пройдем - не обидно. Но мы пройдем. Клопп знает как с ними играть.
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17.12.2018 15:31 #
al-faarabi
радуйся, хоть воочию посмотришь как играют в настоящий футбел
(ответить)
напомните, когда геи выходили в финалы
(ответить)
35 летние старики против 22 летних юниоров по флангам в матче Бавария - ЛФК, какие-то алькантары и талиссо будут играть в центре и еще какие то юльки и боатенги)) Фирмино, Мане, Салах даже не заметят их
повезло со жребием конечно Ливерпулю
(ответить)
Охуенные пары.
(ответить)
Ахахахаа лузерка вылет 100 проц))
(ответить)
шахтер - айнтрахт
севилья - лацио
хорошие пары
(ответить)
Как же я буду ссать на парочку местных пещер, когда Бавария пройдёт колбасу.
(ответить)
вылет МЮ и Шпор...Ливер и Сити спокойно проходят
(ответить)
Думал Зенит - Фенер будет норм матч, а оказывается турки то в подвале таблицы своей сидят
(ответить)
БАТЭ дома может обоссать аснл.
(ответить)
маню переавтобусит ПСЖ, ЛФК на минималках укатает Баварию по 1-0 в каждом матче, МС укатает Шальке, шпоры ну как обычно ....
(ответить)
А чё нам за хуйню подсунули? Они вообще норм команда?
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Эхе, эхехе ))
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В ЛЕ кстати нормально так матчей зашло
(ответить)
Сук, как же я ору))
Эти портовые далбаёбы на полном серьезе гордятся финалами, в которых
им постоянно шершавым мухомором водят по губам, просто бестрофейные, обоссанные, лузерпульцы.
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GALATASARAY v BENFICA
вуахахах
Норм конечно ХУЕФА вытащила их друг против друга
самые топовые болелы в Европы что у тех что у других
так что оба матича между командами будет интересней матчей, например, Мансити и Шальке
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Красиво, теперь и на Арсенал съезжу.
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сука опять гг будут загрязнять чистый белорусский воздух
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гейсенал снова приедет в борисов)
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