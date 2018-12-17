В понедельник УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" узнали имена своих соперников.

Из всех четырех английских команд только "Манчестер Сити" выиграл свою группу, и судьба оказалась благосклонна к "горожанам" — их соперником стал "Шальке-04".



Команда из Германии досталась и "Тоттенхэму". "Шпорам" предстоит двухматчевая проверка лидерами Бундеслиги в лице дортмундской "Боруссии".



А вот остальным двум представителям Англии в турнире меньше повезло с жребием. "Манчестер Юнайтед" достался ПСЖ, а "Ливерпулю" — "Бавария".



Добавим, что матчи 1/8 финала будут сыграны 12-13 и 19-20 февраля.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) — "Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПСЖ (Франция)

"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Лион" (Франция) — "Барселона" (Испания)

"Рома" (Италия) — "Порту" (Португалия)

"Аякс" (Голландия) — "Реал" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия)