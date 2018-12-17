Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трофей Лиги Чемпионов В понедельник УЕФА провел жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" узнали имена своих соперников.

Из всех четырех английских команд только "Манчестер Сити" выиграл свою группу, и судьба оказалась благосклонна к "горожанам" — их соперником стал "Шальке-04".

Команда из Германии досталась и "Тоттенхэму". "Шпорам" предстоит двухматчевая проверка лидерами Бундеслиги в лице дортмундской "Боруссии".

А вот остальным двум представителям Англии в турнире меньше повезло с жребием. "Манчестер Юнайтед" достался ПСЖ, а "Ливерпулю" — "Бавария".

Добавим, что матчи 1/8 финала будут сыграны 12-13 и 19-20 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) — "Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — ПСЖ (Франция)
"Тоттенхэм" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Лион" (Франция) — "Барселона" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Порту" (Португалия)
"Аякс" (Голландия) — "Реал" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия)


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 14:25

Количество просмотров Просмотров: 5352

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 17.12.2018 15:46 # kos9k
    19 февраля дома с баварией
    23 февраля на выезде против мю

    жоска

    (ответить)

  2. scouser2005 17.12.2018 15:44 # scouser2005
    Со своей легкой руки наш Луис Гарсия вполне хороший вариант выдал.
    Бавария это то, что нам нужно. Победим - честь и слава, не пройдем - не обидно. Но мы пройдем. Клопп знает как с ними играть.

    (ответить)

  3. narcot 17.12.2018 15:42 # narcot
    17.12.2018 15:31 #
    al-faarabi

    радуйся, хоть воочию посмотришь как играют в настоящий футбел
    (ответить)

    напомните, когда геи выходили в финалы

    (ответить)

  4. naby-keita 17.12.2018 15:41 # naby-keita
    35 летние старики против 22 летних юниоров по флангам в матче Бавария - ЛФК, какие-то алькантары и талиссо будут играть в центре и еще какие то юльки и боатенги)) Фирмино, Мане, Салах даже не заметят их

    повезло со жребием конечно Ливерпулю

    (ответить)

  5. element-ekb 17.12.2018 15:41 # element-ekb
    Охуенные пары.

    (ответить)

  6. bezviz 17.12.2018 15:40 # bezviz
    Ахахахаа лузерка вылет 100 проц))

    (ответить)

  7. al-faarabi 17.12.2018 15:39 # al-faarabi
    шахтер - айнтрахт
    севилья - лацио

    хорошие пары

    (ответить)

  8. ccchelsea 17.12.2018 15:38 # ccchelsea
    Как же я буду ссать на парочку местных пещер, когда Бавария пройдёт колбасу.

    (ответить)

  9. irbis85 17.12.2018 15:36 # irbis85
    вылет МЮ и Шпор...Ливер и Сити спокойно проходят

    (ответить)

  10. red-devil-4ever 17.12.2018 15:34 # red-devil-4ever
    Думал Зенит - Фенер будет норм матч, а оказывается турки то в подвале таблицы своей сидят

    (ответить)

  11. ccchelsea 17.12.2018 15:33 # ccchelsea
    БАТЭ дома может обоссать аснл.

    (ответить)

  12. contrario 17.12.2018 15:32 # contrario
    маню переавтобусит ПСЖ, ЛФК на минималках укатает Баварию по 1-0 в каждом матче, МС укатает Шальке, шпоры ну как обычно ....

    (ответить)

  13. ccchelsea 17.12.2018 15:32 # ccchelsea
    А чё нам за хуйню подсунули? Они вообще норм команда?

    (ответить)

  14. reams 17.12.2018 15:31 # reams
    Эхе, эхехе ))

    (ответить)

  15. red-devil-4ever 17.12.2018 15:31 # red-devil-4ever
    В ЛЕ кстати нормально так матчей зашло

    (ответить)

  16. mancityman 17.12.2018 15:31 # mancityman
    Сук, как же я ору))
    Эти портовые далбаёбы на полном серьезе гордятся финалами, в которых
    им постоянно шершавым мухомором водят по губам, просто бестрофейные, обоссанные, лузерпульцы.

    (ответить)

  17. naby-keita 17.12.2018 15:30 # naby-keita
    GALATASARAY v BENFICA

    вуахахах
    Норм конечно ХУЕФА вытащила их друг против друга
    самые топовые болелы в Европы что у тех что у других
    так что оба матича между командами будет интересней матчей, например, Мансити и Шальке

    (ответить)

  18. ccchelsea 17.12.2018 15:30 # ccchelsea
    Красиво, теперь и на Арсенал съезжу.

    (ответить)

  19. tvinkovod 17.12.2018 15:29 # tvinkovod
    сука опять гг будут загрязнять чистый белорусский воздух

    (ответить)

  20. narcot 17.12.2018 15:29 # narcot
    гейсенал снова приедет в борисов)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: