Жозе Моуриньо пока не грозит увольнение

"Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять своего главного тренера Жозе Моуриньо раньше концовки сезона.

Весь сезон Моуриньо находится под громадным давлением, которое может на время ослабнуть, но затем обязательно возвращается — для этого достаточно всего одного плохого результата.



Накануне "красные дьяволы" со счетом 3:1 уступили "Ливерпулю" и оказались уже в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги. Это поражение Моуриньо потерпел на глазах некоторых из своих авторитетных боссов, которые присутствовали на "Энфилде", включая Эда Вудворда и сэра Алекса Фергюсона.



Над "Юнайтед" нависла реальная угроза остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон. Кажется, что только срочное вмешательство руководства в ситуацию может остановить этот кризис.



Однако Manchester Evening News стало известно, что клуб продолжает функционировать в обычном режиме и не собирается спешить с решением относительно будущего Моуриньо.



В случаях с Дэвидом Мойесом и Луис Ван Галем "Юнайтед" принимал решение, лишь когда завоевание путевки в Лигу Чемпионов становилось технически невозможно. Моуриньо таких шансов еще не лишился, и впереди еще более половины сезона.