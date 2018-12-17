Жозе Моуриньо пока не грозит увольнение

Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять своего главного тренера Жозе Моуриньо раньше концовки сезона.

Весь сезон Моуриньо находится под громадным давлением, которое может на время ослабнуть, но затем обязательно возвращается — для этого достаточно всего одного плохого результата.

Накануне "красные дьяволы" со счетом 3:1 уступили "Ливерпулю" и оказались уже в 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги. Это поражение Моуриньо потерпел на глазах некоторых из своих авторитетных боссов, которые присутствовали на "Энфилде", включая Эда Вудворда и сэра Алекса Фергюсона.

Над "Юнайтед" нависла реальная угроза остаться без Лиги Чемпионов на будущий сезон. Кажется, что только срочное вмешательство руководства в ситуацию может остановить этот кризис.

Однако Manchester Evening News стало известно, что клуб продолжает функционировать в обычном режиме и не собирается спешить с решением относительно будущего Моуриньо.

В случаях с Дэвидом Мойесом и Луис Ван Галем "Юнайтед" принимал решение, лишь когда завоевание путевки в Лигу Чемпионов становилось технически невозможно. Моуриньо таких шансов еще не лишился, и впереди еще более половины сезона.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1439

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-der-slav 17.12.2018 15:25 # van-der-slav
    Да какого хуя блять. Че за пиздец

    (ответить)

  2. manutd-20champ 17.12.2018 14:59 # manutd-20champ
    ну почемуууууу ??????
    что ещё нужно ему сделать чтобы уволили

    (ответить)

  3. naby-keita 17.12.2018 14:59 # naby-keita
    в этом сомневались только недалёкие дауны, то есть скумы

    (ответить)

  4. alexomck 17.12.2018 14:41 # alexomck
    лучший тренер в мире сам решает когда уходить, как он Челси кинул ранее.

    (ответить)

  5. fc-oil 17.12.2018 14:33 # fc-oil
    Уволят когда будет угроза чемпионшипа)))

    (ответить)

  6. ganinilyha 17.12.2018 14:23 # ganinilyha
    После 2-10 от ПСЖ уволят

    (ответить)

  7. electric 17.12.2018 14:22 # electric
    Красава

    (ответить)

  8. vyrentz 17.12.2018 14:04 # vyrentz
    Наркоманы, как же Моу топового стелит. Технически, лол

    (ответить)

  9. liverfun 17.12.2018 14:04 # liverfun
    верим

    (ответить)

  10. ry-l 17.12.2018 14:03 # ry-l
    Вудворд - вот главный хейтер мю, куда там фупловцам.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: