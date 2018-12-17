Моуриньо: "Юнайтед" все еще может стать четвертым"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что теперь четвертое место в Премьер-Лиге — максимум для его команды в этом сезоне.

Всего несколько недель назад Моуриньо поставил перед своей командой задачу ворваться в топ-4 до Нового года. Теперь "красные дьяволы" не имеют на это даже математических шансов.



Поражение 3:1 от "Ливерпуля" оставило "Юнайтед" на шестой позиции, уже в 11 очках от зоны Лиги Чемпионов. Моуриньо уверен, что его команда не опустится ниже, но и подняться сильно выше не сможет.



"Мы все еще можем финишировать четвертыми. Думаю, будет непросто это сделать. Мы совершенно точно будем в топ-6, как и все остальные команды, которые исторически считаются командами топ-уровня".



"Однако четвертая позиция — это лучшее, на что мы способны. Теперь нам нужно устремить свой взор на пятую строчку. Возможно, позже мы сможем нацелиться на четвертую".



"Что вселяет в меня такую уверенность? Мы уже сыграли на выезде с "Ливерпулем", "Челси" и "Манчестер Сити" — пожалуй, тремя лучшими командами, если не считать "Тоттенхэм". Поэтому во второй половине сезона у нас будет возможность набрать много очков в сравнении с первой половиной", — цитирует Моуриньо The Times.