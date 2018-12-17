Моуриньо: "Юнайтед" все еще может стать четвертым"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что теперь четвертое место в Премьер-Лиге — максимум для его команды в этом сезоне.
Всего несколько недель назад Моуриньо поставил перед своей командой задачу ворваться в топ-4 до Нового года. Теперь "красные дьяволы" не имеют на это даже математических шансов.
Поражение 3:1 от "Ливерпуля" оставило "Юнайтед" на шестой позиции, уже в 11 очках от зоны Лиги Чемпионов. Моуриньо уверен, что его команда не опустится ниже, но и подняться сильно выше не сможет.
"Мы все еще можем финишировать четвертыми. Думаю, будет непросто это сделать. Мы совершенно точно будем в топ-6, как и все остальные команды, которые исторически считаются командами топ-уровня".
"Однако четвертая позиция — это лучшее, на что мы способны. Теперь нам нужно устремить свой взор на пятую строчку. Возможно, позже мы сможем нацелиться на четвертую".
"Что вселяет в меня такую уверенность? Мы уже сыграли на выезде с "Ливерпулем", "Челси" и "Манчестер Сити" — пожалуй, тремя лучшими командами, если не считать "Тоттенхэм". Поэтому во второй половине сезона у нас будет возможность набрать много очков в сравнении с первой половиной", — цитирует Моуриньо The Times.
17.12.2018 13:00
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Последние комментарии:
Нет мавруша. Поезд уехал. 11 очков отыграть нереально. Тем более есть еще один более реальный претендет в лице вулвича.
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От 6го места, на котором находится скум до 13го всего 5 очков. В то время когда до 5го места, на котором Арсенал - 8 очей.
Учитывая отсутствие игры вообще как таковой, на стабильный набор очков с командами 7-20 надеяться на стоит и вероятнее всего ближайшие 3-4 тура муму рискует болтаться в 6-10х местах
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Бля он точно больной ублюдок
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вот это характер, настоящий боец.
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Еще остались варианты:
1. Манчестер еще может стать пятым и какая-нибудь команда из ТОП-5 возьмет Лигу Европы.
2. Манчестер еще может выиграть ЛЧ и попасть в ЛЧ на следующий год.
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Сри трофис
Сри
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венгре стайл
тока Орсеноль 4
а у МУМУ приоритет 6
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