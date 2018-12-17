Моуриньо: "Юнайтед" все еще может стать четвертым"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что теперь четвертое место в Премьер-Лиге — максимум для его команды в этом сезоне.

Всего несколько недель назад Моуриньо поставил перед своей командой задачу ворваться в топ-4 до Нового года. Теперь "красные дьяволы" не имеют на это даже математических шансов.

Поражение 3:1 от "Ливерпуля" оставило "Юнайтед" на шестой позиции, уже в 11 очках от зоны Лиги Чемпионов. Моуриньо уверен, что его команда не опустится ниже, но и подняться сильно выше не сможет.

"Мы все еще можем финишировать четвертыми. Думаю, будет непросто это сделать. Мы совершенно точно будем в топ-6, как и все остальные команды, которые исторически считаются командами топ-уровня".

"Однако четвертая позиция — это лучшее, на что мы способны. Теперь нам нужно устремить свой взор на пятую строчку. Возможно, позже мы сможем нацелиться на четвертую".

"Что вселяет в меня такую уверенность? Мы уже сыграли на выезде с "Ливерпулем", "Челси" и "Манчестер Сити" — пожалуй, тремя лучшими командами, если не считать "Тоттенхэм". Поэтому во второй половине сезона у нас будет возможность набрать много очков в сравнении с первой половиной", — цитирует Моуриньо The Times.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 611

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Последние комментарии:




  1. ray-black 17.12.2018 13:43 # ray-black
    Нет мавруша. Поезд уехал. 11 очков отыграть нереально. Тем более есть еще один более реальный претендет в лице вулвича.

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  2. ry-l 17.12.2018 13:43 # ry-l
    От 6го места, на котором находится скум до 13го всего 5 очков. В то время когда до 5го места, на котором Арсенал - 8 очей.

    Учитывая отсутствие игры вообще как таковой, на стабильный набор очков с командами 7-20 надеяться на стоит и вероятнее всего ближайшие 3-4 тура муму рискует болтаться в 6-10х местах

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  3. liverpool1892est 17.12.2018 13:43 # liverpool1892est
    Бля он точно больной ублюдок

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  4. alexomck 17.12.2018 13:42 # alexomck
    вот это характер, настоящий боец.

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  5. mrsam 17.12.2018 13:31 # mrsam
    Еще остались варианты:
    1. Манчестер еще может стать пятым и какая-нибудь команда из ТОП-5 возьмет Лигу Европы.
    2. Манчестер еще может выиграть ЛЧ и попасть в ЛЧ на следующий год.

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  6. chebrec 17.12.2018 13:22 # chebrec
    Сри трофис
    Сри

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  7. eakz 17.12.2018 13:17 # eakz
    венгре стайл
    тока Орсеноль 4
    а у МУМУ приоритет 6

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