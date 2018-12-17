Моуриньо не жалеет, что не выпустил Погба против "Ливерпуля"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не жалеет о своем решении оставить полузащитника Поля Погба в запасе на матч против "Ливерпуля".

Как и против "Фулхэма" неделей ранее, накануне против "Ливерпуля" Погба все 90 минут провел на скамейке запасных. Несмотря на поражение со счетом 3:1, Моуриньо остался доволен действиями своих полузащитников.

"Были ли у меня мысли выпустить Погба? Нет. Почему? Потому что я доволен Матичем, Лингардом и Эррерой", — приводит слова Моуриньо The Times.

Меж тем, экс-капитан "Юнайтед" Рой Кин выразил уверенность, что у Погба нет будущего на "Олд Траффорд".

"Думаю, у них есть проблемы с некоторыми игроками, и одна из них, очевидно, касается Погба. Если сегодня он сидит на лавке и даже не выходит на замену, остается думать, что его дни сочтены. Я не думаю, что он смогут что-либо сделать с Погба в январе, но летом он должен покинуть "Манчестер Юнайтед". Это не станет таким большим событием для клуба, он уже уходил прежде", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 12:00

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  1. alexomck 17.12.2018 13:43 # alexomck
    жалеть нужно что вернули его.

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  2. naby-keita 17.12.2018 12:23 # naby-keita
    кого может купить Ливерпуль за 90 млн фунтов? - Милнера, Салаха, Мане и Фирмино
    что может купить М.Ю. за 90+ млн.фунтов? Погба

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  3. aliabiev 17.12.2018 12:19 # aliabiev
    че жалеть конечно, выставил своих солдат, которые нихуя не умеют, зато слушают дегенерала.

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  4. chebrec 17.12.2018 12:18 # chebrec
    Гни свою линию

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  5. mancunia-planet 17.12.2018 12:08 # mancunia-planet
    Простите, но оба нахой побыстрее, спасибо.

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