Моуриньо не жалеет, что не выпустил Погба против "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не жалеет о своем решении оставить полузащитника Поля Погба в запасе на матч против "Ливерпуля".

Как и против "Фулхэма" неделей ранее, накануне против "Ливерпуля" Погба все 90 минут провел на скамейке запасных. Несмотря на поражение со счетом 3:1, Моуриньо остался доволен действиями своих полузащитников.



"Были ли у меня мысли выпустить Погба? Нет. Почему? Потому что я доволен Матичем, Лингардом и Эррерой", — приводит слова Моуриньо The Times.



Меж тем, экс-капитан "Юнайтед" Рой Кин выразил уверенность, что у Погба нет будущего на "Олд Траффорд".



"Думаю, у них есть проблемы с некоторыми игроками, и одна из них, очевидно, касается Погба. Если сегодня он сидит на лавке и даже не выходит на замену, остается думать, что его дни сочтены. Я не думаю, что он смогут что-либо сделать с Погба в январе, но летом он должен покинуть "Манчестер Юнайтед". Это не станет таким большим событием для клуба, он уже уходил прежде", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.