Моуриньо не жалеет, что не выпустил Погба против "Ливерпуля"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не жалеет о своем решении оставить полузащитника Поля Погба в запасе на матч против "Ливерпуля".
Как и против "Фулхэма" неделей ранее, накануне против "Ливерпуля" Погба все 90 минут провел на скамейке запасных. Несмотря на поражение со счетом 3:1, Моуриньо остался доволен действиями своих полузащитников.
"Были ли у меня мысли выпустить Погба? Нет. Почему? Потому что я доволен Матичем, Лингардом и Эррерой", — приводит слова Моуриньо The Times.
Меж тем, экс-капитан "Юнайтед" Рой Кин выразил уверенность, что у Погба нет будущего на "Олд Траффорд".
"Думаю, у них есть проблемы с некоторыми игроками, и одна из них, очевидно, касается Погба. Если сегодня он сидит на лавке и даже не выходит на замену, остается думать, что его дни сочтены. Я не думаю, что он смогут что-либо сделать с Погба в январе, но летом он должен покинуть "Манчестер Юнайтед". Это не станет таким большим событием для клуба, он уже уходил прежде", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
17.12.2018 12:00
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жалеть нужно что вернули его.
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кого может купить Ливерпуль за 90 млн фунтов? - Милнера, Салаха, Мане и Фирмино
что может купить М.Ю. за 90+ млн.фунтов? Погба
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че жалеть конечно, выставил своих солдат, которые нихуя не умеют, зато слушают дегенерала.
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Гни свою линию
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Простите, но оба нахой побыстрее, спасибо.
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