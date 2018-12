Светская хроника за понедельник

Карьера Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" может быть окончена. "Челси" уверен в приобретении Каллума Уилсона. Трент Александер-Арнольд упустил награду Golden Boy. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется приобрести 20-летнего защитника "Порту" Эдера Милитао. (UOL)



"Юнайтед" вступил в переговоры с "Галатасараем" о покупке защитника Озана Кабака. (The Sun)



Неучастие Поля Погба в матче с "Ливерпулем" может поставить крест на карьере французского полузащитника в "Юнайтед". За ситуацией со своим бывшим игроком внимательно следит "Ювентус". (Tuttosport)



"Вест Хэм" хочет арендовать на вторую половину сезона полузащитника "Юнайтед" Андреаса Перейру. (Daily Mail)



"Челси" уверен в приобретении нападающего "Борнмута" Каллума Уилсона за 30 миллионов фунтов в январе. (Daily Express)



"Бавария" может предложить 25 млн. фунтов за вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои. (Bild)



"Барселона" обратилась насчет аренды защитника "Челси" Андреаса Кристенсена на вторую половину сезона. (Daily Express)



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик попал на радар к "Милану". (Tuttosport)



"Валенсия" собирается досрочно прекратить аренду нападающего "Челси" Мичи Батшуайи. (Goal)



"Арсенал" вступил в переговоры о приобретении вингера "Боки Хуниорс" Кристиана Павона за 40 млн. фунтов. (The Sun)



"РБ Лейпциг" хочет 38 млн. фунтов от "Эвертона" за нападающего Жан-Кевина Огюстена. (The Sun)



"Эвертон" не отпустит полузащитника Тома Дэвиса в аренду в январе. (The Guardian)



"Эвертон" вступил в борьбу за защитника "Вест Хэма" Риса Оксфорда. (Daily Mail)



Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок подтвердил свой интерес к защитнику "Ливерпуля" Натаниэлю Клайну. (Sky Sports)



Другое



Маттейс Де Лигт из "Аякса" обошел Трента Александер-Арнольда в борьбе за награду Golden Boy 2018 года. (Daily Mirror)



"Интер" хочет вернуть главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо. (Daily Express)



Президент "Челси" Брюс Бак вышел к болельщикам, приехавшим на гостевой матч против "Брайтона", и попросил воздержаться от любых действий дискриминационного характера. (The Guardian)



Южнокорейский полузащитник Ки Сун Юн может пропустить до девяти матчей "Ньюкасла" из-за отъезда на Кубок Азии. (Daily Mirror)



Болельщик из Швеции потратил 17 тыс. фунтов, чтобы стать первым в истории пожизненным держателем сезонного абонемента АИКа. (Daily Mail)



Экс-игрок сборной Англии Стюарт Пирс отправляется на каникулы в Северную Корею. (Daily Mirror)