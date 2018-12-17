Де Брюйне ожидает, что "Ливерпуль" будет сражаться за титул до конца
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне ожидает, что его команде придется выдерживать ожесточенную конкуренцию со стороны "Ливерпуля" до самого конца сезона.
Переиграв в субботу "Эвертон", "горожане" вернулись на вершину Премьер-Лиги — но лишь на сутки, потому что "Ливерпуль" в своем матче тоже победил, разобравшись с "Манчестер Юнайтед", и сохранил лидерство по итогам тура.
Де Брюйне не ожидает, что главный конкурент его команды сбавит обороты и самоустранится. Кевин готов к эпичной битве за титул до самого конца.
"Не вижу причин, почему они не смогут выдерживать этот темп — думаю, они будут в гонке до конца".
"Я не слишком переживаю насчет них, потому что они делают то, что делают, а мы должны стараться выигрывать свои матчи и двигаться вперед. Они стараются поспевать за нами, а мы — за ними".
"Но пока еще слишком рано. Мы не испытываем давления и должны продолжать делать то, что делаем", — цитирует Де Брюйне Sky Sports.
17.12.2018 10:00
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