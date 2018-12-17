Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре
В 17-м туре Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" еще больше отдалился от топ-4, проиграв "Ливерпулю", а "Арсенал" потерпел свое первое поражение с августа. Об этих и других заметных событиях уикенда пойдет речь в отчетном материале.
"Эвертон" не создал проблем "Манчестер Сити"
"Ирисок" принято считать неудобным соперником для "горожан", но на этот раз они особых проблем чемпионам не создали. Свои шансы подопечные Марку Силва не использовали (пара больших промахов у Ришарлисона), а в обороне играли максимально удобно для команды вроде "Сити".
Высокая линия защиты и попытки постоянно искать лучший вариант для передачи от "Эвертона", разумеется, облегчили "Сити" задачу с созданием моментов. "Горожане" забили трижды, а дублем отметился Габриэль Жезус, получивший свой шанс с первых минут. Бразилец не забивал в чемпионате с августа, но уверенность возвращается к Жезусу. Равно как наращивает ее и Лерой Сане, отдавший в этой встрече две голевые передачи — он уже точно вышел на свой прошлогодний уровень.
"Кардифф" все еще без очков на выезде
У Нила Уорнока (традиционно) были претензии к арбитру после матча, но он признает: его команда безоговорочно уступила "Уотфорду". "Шершни" прервали безвыигрышную серию, показав свою лучшую атакующую игру за долгое время. Очевидно лучше "Уотфорд" выглядит с Жераром Деулофеу — он стал главной звездой субботней встречи.
"Кардиффу" во многом повезло проиграть этот матч минимально. Неудивительно, что и "Уотфорд", наконец, взял три очка именно в эту субботу. Выездной "Кардифф" постепенно становится гарантией победы для своих соперников — контраст у команды Нила Уорнока между результатами дома и в гостях просто потрясающий. Все свои 14 очков валлийцы набрали на своем поле. Никто особо не удивится, если та же команда, что пропустила трижды от "Уотфорда", в субботу обыграет дома "Манчестер Юнайтед".
Оборона "Бернли" приходит в чувство
Возможно, поражение на поле "Кристал Пэлас" две недели назад стало поворотным моментом для "Бернли". В той встрече над обороной "бордовых" буквально издевался не самый результативный соперник — это было плохо даже по общим стандартам "Бернли" в этом сезоне. Но, кажется, что та встреча помогла команде Шона Дайча, наконец, собраться.
Об этом после игры с "Тоттенхэмом" говорил Джо Харт. "Бернли" все же упустил ничью в компенсированное время, но это был редкий случай, когда команда не держалась за счет подвигов Харта. Вратарь "бордовых" говорит, что "Бернли" здорово обороняется вторую неделю — в прошлом туре команда "сухо" обыграла дома "Брайтон". Со "шпорам" подопечным Дайча немного не повезло, но пара Тарковски-Ми и оборона в целом действительно стала напоминать себя прошлогоднего образца.
"Пэлас" способен побеждать без Захи
Казалось, что это невозможно в принципе. В последний раз "Кристал Пэлас" выигрывал матч чемпионата без Уилфрида Захи в мае 2016 — командой руководил еще Алан Пардью. Травматичность Заха уже тогда стала одной из проблем "орлов", которые часто выглядят совсем другой командой без своего лучшего футболиста.
Игру с "Лестером" Заха пропускал из-за дисквалификации. На фоне двух подряд поражений это был очень плохой знак, но "Кристал Пэлас", наконец, это удалось. В атакующем плане команда Роя Ходжсона действительно отыграла так себе, но ей хватило одного удара Луки Миливоевича, чтобы взять долгожданные три очка без Захи. Главным достижением "орлов" было качество игры обороны, практически лишившей "Лестер" хороших голевых моментов.
Раньери оборону "Фулхэма" пока не исправил
Новый менеджер "дачников" сходу дал понять, что его первичная задача — привести в порядок оборону "Фулхэма". Команда Славиши Йокановича пропускала слишком много, и перекрыть эти проблемы не мог атакующий класс исполнителей вроде Андре Шюррле и Александара Митровича.
Раньери выиграл свой первый матч у кризисного "Саутгемптона", но проблема никуда не ушла. Сам "Саутгемптон" забил "дачникам" дважды. После два гола "Фулхэм" получил от "Челси", четыре — от "Юнайтед", а еще один — от "Лестера". В субботу дважды в ворота Серхио Рико забил "Вест Хэм". У Раньери пока четыре очка в пяти матчах, но плох не столько результат, сколько тот факт, что итальянец пока не может исправить оборону "Фулхэма". Впрочем, подчеркивать класс соперников тоже нужно. В том числе и "Вест Хэма", который выиграл четыре подряд матча и забил в них 11 голов.
Серия "Арсенала" прерывается
22 матча "Арсенал" не проигрывал во всех турнирах. Кто мог подумать, что серия команды Унаи Эмери оборвется в Саутгемптоне? "Канониры" приехали в гости к аутсайдеру, который в нынешнем сезоне не выиграл ни одного матча на домашнем стадионе "Сент Мэри". "Святые" только сменили тренера, но первый матч Ральфа Хазенхюттля в Кардиффе подтвердил: и без Марка Хьюза "святые" не реализовывают моменты и создают себе проблемы на ровном месте.
Тем не менее, эта встреча стала откровением. "Саутгемптон" уже по традиции терял заработанное преимущество, но теперь финальное слово было за ним: Чарли Остин принес хозяевам победу в конце встречи. Дубль Данни Ингса в первом тайме также добавил "Саутгемптону" оптимизма. Команда в последние полтора года потеряла слишком много очков из-за нереализации моментов своими форвардами. А тут Ингс и Остин дали почти мастер-классу по ударам головой.
"Манчестер Юнайтед" нечего предложить "Ливерпулю"
Сравняв счет в первом тайме, "Манчестер Юнайтед" попытался реализовать свой старый план и сохранить на поле "Ливерпуля" ничейный результат. Но на этот раз у команды Моуриньо не хватило сил: Джердан Шакири и пара обидных рикошетов принесли "Ливерпулю" заслуженную победу. Сам Моуриньо принципиальному сопернику проиграл впервые с тех пор, как возглавил "Юнайтед". Он также впервые проиграл на "Энфилде" с 2007 года.
Предложить МЮ было нечего. В предыдущие два сезона манкунианцы могли положиться на свою оборону, но сейчас им нужно сопутствие удачи, чтобы добиться результата в игре с таким соперником. "Ливерпуль" лидерство сохранил, а расстояние между ним "Юнайтед" достигло огромных 19 очков. МЮ также проигрывает 11 очков четвертому "Тоттенхэму", и скоро окажется, что команде Моуриньо можно забыть даже об этой борьбе. Второе место в прошлом сезоне действительно начинает выглядеть большим достижением для этой команды.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
17.12.2018 09:30
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Последние комментарии:
Ребята, давайте перестанем делать вид, что покурив с утра, мы кидаем бычок в Темзу. Болейте за свои родные клубы, независимо от того "Коммунальщик" это или "Заветы Ильича". Любите футбол, болейте за свои торпеды и не стесняйтесь этого. Перестаньте оскорблять друг друга из-за далеких вам команд. Все равно вы здесь все колхозники, скажем так. Ну хорошо, хорошо. "Мы" колхозники. Зачем же ссориться.
(ответить)
9. Лемурсик всё так же прижимает писи к своему рту и не отпускает.
La eboboshka
(ответить)
8. Портовая помойка опять победила с помощью умелой ротации судейскому корпусу.
(ответить)
Дайте Обосанному поработать.
Ливерпуль чемпик, кстать.
(ответить)
Вчера был бухой в хлам - смотрел матч все такое нереальное как сон было.
Сейчас пересмотрев матч - могу сказать что мы могли реально влететь на ненужную ничейку.Которая была бы по сценарию Моура.
Гол из ничего и фарт в виде всяких перекладин и штанг с 500+ ударами в створ и мега сейвами Де Хеа.
Но его величия Рандом настолько устал от этой хуйни - что просто анально покарал Жозе с его помоями.
Эти удары Шакири были низом без какой либо опасности.Все там ловилось Феей.
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так-то на 4 месте не тоттенхэм
(ответить)
Где-то сидит один Санчез и смеясь хлопает дверью холодильника
(ответить)
прочитал с утра в одном английском издании, попросил друга перевести и поделиться с вами:
я фанат Ливерпуля, и вряд ли меня можно назвать нейтральным в этой игре или в вопросах, связанных с Юнайтед, в целом.
Однако, когда "Юнайтед" "перехватил" Моуринью среди никого, это было предсказанное будущее, которые все ожидали... Теперь, когда это сбывается, это всё кажется странным и нахожу неудовлетворительным. Потому что дело даже не в "Юнайтед" или в том, насколько они плохи, и как они ухитрились сбросить себя со своего насеста, как это сделал Ливерпуль почти три десятилетия назад... Дело в Моуринью. Я даже не знаю, насколько плох сейчас Юнайтед - я могу только догадываться – потому что Моуринью является тем Моуринью, которого все мы привыкли видеть, только на этот всё хуже в n-ной степени
По-моему, Юнайтед запаниковал, когда его приглашал. Я тогда это чувствовал и сейчас я в этом только убеждаюсь. Пеп и Клопп, двое великолепных мужчин, которые имели свое представление, присоединились к двум архиважным соперникам. Это показалось психологической необходимостью, что Юнайтед должен пригласить "большую личность". В этом весь самовлюбленный, нарциссичный Юнайтед... "Самый большой клуб в мире для самого известного менеджера в мире", но проблема в том, что Моуринью такой же самовлюбленный и нарциссичный. В итоге мы получили самого самовлюбленного менеджера в мире в самом самовлюбленном клубе в мире, и это большая проблема.
Моуринью никогда не собирался использовать молодых игроков. Он никогда не собирался играть в атакующий футбол. Он всегда собирался выжать максимум из каждого ради собственного тщеславия... для целей его же собственной легенды. Он всегда собирался пустить своих игроков через соковыжималку и наслаждаться соками. Он всегда хотел иметь безлимитную чековую книжку, чтобы он мог подписать игроков на сезон или два и выжать из них все соки. Он собирался играть только в схеме 7-2-1 против любой команды, от которой он чувствовал угрозу. У него всегда будет свой "Дрогба". Вот такой он менеджер.; это было высечено в камне до того, как Юнайтед пригласил его.
Любой, кто ожидал другого исхода, вводил себя в заблуждение. И это глупо отрицать теперь после всего случившегося... Я бы никогда не хотел, чтобы Жосе тренировал Ливерпуль.
Даже когда он покинет "Юнайтед", придется провести еще один раунд больших закупок. И я думаю, что это другой момент... В этой команде нет слаженности, поэтому решить проблему идентичности Юнайтед, которая преследует ее после ухода Давида Гилла и Сэра Алекса Фергюсона, будет не просто. Моуринью всего лишь симптом более экзистенциальных проблем в "Юнайтед"...более устойчивый клуб никогда бы его не пригласил. Более последовательный клуб никогда бы не осуществил трансфер Санчеза, зная, как Моуринью тренирует. Более разумный клуб никогда бы не подписал созидательного игрока Фреда, зная, что команда будет играть исключительно от оборон, предпочитая защитников на его место. Юнайтед, похоже ведет себя «как большой клуб», в действительности, не являясь им. Этим самым они, кажется, пытаются сократить путь назад к эре Фергюсона. Глупые дорогие покупки, бешеная и нелепая зарплатная ведомость, хвастовство спонсорскими сделками, завышенные "официальные количество поклонников" в социальных сетях, звёздный менеджер. Это кризис идентичности. "Самый большой клуб" в мире, полный решимости сохранить этот статус любой ценой... Даже когда всё рушится к чертям...
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Соглашусь, не хватает мю именно игроков которые готовы бится за клуб
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Маур конечно сдал в тактическом плане, но главная его беда, что он не смог перестроиться к новому менталитету игроков, для которых идеи сражаться за тренера, за честь и историю клуба отошли сегодня на второй план и стали больше атрибутами, а не главной движущей силой. Посмотрите на инстаграммы Погба и Ко. Это же цирк! И ладно если жгёт и прикалывается игрок, у которого всё в порядке и с игрой, и с клубом, но тут же совсем наоборот. Такое впечатление, что бОльшая часть игроков МЮ выходит на поле только для того, чтобы лишний раз засветиться в футболке легендарного клуба. А что? Ты в МЮ, ты молод, бабла просто завались, зачем калечиться? Моуриньо всегда был известен своим вниманием к деталям, доскональному разбору игры соперника и заточенностью на использование его слабых сторон. Но для этого игроки должны выполнять его установки на 100% и не давать слабину ни на секунду. Да, его профессиональный уровень сейчас стал под большим сомнением, но больший провал видится в его вере в топовых звёздных футболистов, которые сегодня уже совсем не те, какие были в недалёких 00-х. Да и вообще, складывается впечатление, что сегодняшний МЮ потерял связь со своей историей, с менталитетом того МЮ, который славился бойцовскими качествами и которого боялись по всей Европе, вне зависимости от положения в данный момент времени. И это уже не вина Жозе.
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Доброе утро валминчики
(ответить)
Моуриньо хуже Терезы Мэй - он совершенно против свободного движения. (с)
(ответить)
Пелас победил без Захи, Ливерпуль побеждает М.Ю., Остин забивает победный - редкие моменты в АПЛ, ради которых живём.
(ответить)
"Манчестер Юнайтед" нечего предложить "Ливерпулю"
ситуация в М.ю. все печальней и печальней с каждым годом.
единственный конкурент Ливерпулю в Л.Ч. и то позорно сливают своего тренера
(ответить)
ингз красава обоссал сосунов сити
(ответить)
Выиграем лч, пропадём в лч вместо пенсов. Ахахахахахааххахаххахахахха
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жаль Кулибали Моуру не заявить на ЛЧ, зато можно будет на АПЛ сосредоточиться, если вылетят.
(ответить)
Мю может только фулхемам и кардифам предложить подобие острой игры.
(ответить)
Лемааааааааааааааааааарс
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В рот ебем обоссаных мончистирских пиздючааааатттт.....
Одним хуем весь мочестеееееррр...
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