Семь вещей, что мы узнали в 17-м туре

В 17-м туре Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" еще больше отдалился от топ-4, проиграв "Ливерпулю", а "Арсенал" потерпел свое первое поражение с августа. Об этих и других заметных событиях уикенда пойдет речь в отчетном материале.





"Эвертон" не создал проблем "Манчестер Сити"



"Ирисок" принято считать неудобным соперником для "горожан", но на этот раз они особых проблем чемпионам не создали. Свои шансы подопечные Марку Силва не использовали (пара больших промахов у Ришарлисона), а в обороне играли максимально удобно для команды вроде "Сити".



Высокая линия защиты и попытки постоянно искать лучший вариант для передачи от "Эвертона", разумеется, облегчили "Сити" задачу с созданием моментов. "Горожане" забили трижды, а дублем отметился Габриэль Жезус, получивший свой шанс с первых минут. Бразилец не забивал в чемпионате с августа, но уверенность возвращается к Жезусу. Равно как наращивает ее и Лерой Сане, отдавший в этой встрече две голевые передачи — он уже точно вышел на свой прошлогодний уровень.



"Кардифф" все еще без очков на выезде



У Нила Уорнока (традиционно) были претензии к арбитру после матча, но он признает: его команда безоговорочно уступила "Уотфорду". "Шершни" прервали безвыигрышную серию, показав свою лучшую атакующую игру за долгое время. Очевидно лучше "Уотфорд" выглядит с Жераром Деулофеу — он стал главной звездой субботней встречи.



"Кардиффу" во многом повезло проиграть этот матч минимально. Неудивительно, что и "Уотфорд", наконец, взял три очка именно в эту субботу. Выездной "Кардифф" постепенно становится гарантией победы для своих соперников — контраст у команды Нила Уорнока между результатами дома и в гостях просто потрясающий. Все свои 14 очков валлийцы набрали на своем поле. Никто особо не удивится, если та же команда, что пропустила трижды от "Уотфорда", в субботу обыграет дома "Манчестер Юнайтед".



Оборона "Бернли" приходит в чувство



Возможно, поражение на поле "Кристал Пэлас" две недели назад стало поворотным моментом для "Бернли". В той встрече над обороной "бордовых" буквально издевался не самый результативный соперник — это было плохо даже по общим стандартам "Бернли" в этом сезоне. Но, кажется, что та встреча помогла команде Шона Дайча, наконец, собраться.



Об этом после игры с "Тоттенхэмом" говорил Джо Харт. "Бернли" все же упустил ничью в компенсированное время, но это был редкий случай, когда команда не держалась за счет подвигов Харта. Вратарь "бордовых" говорит, что "Бернли" здорово обороняется вторую неделю — в прошлом туре команда "сухо" обыграла дома "Брайтон". Со "шпорам" подопечным Дайча немного не повезло, но пара Тарковски-Ми и оборона в целом действительно стала напоминать себя прошлогоднего образца.



"Пэлас" способен побеждать без Захи



Казалось, что это невозможно в принципе. В последний раз "Кристал Пэлас" выигрывал матч чемпионата без Уилфрида Захи в мае 2016 — командой руководил еще Алан Пардью. Травматичность Заха уже тогда стала одной из проблем "орлов", которые часто выглядят совсем другой командой без своего лучшего футболиста.



Игру с "Лестером" Заха пропускал из-за дисквалификации. На фоне двух подряд поражений это был очень плохой знак, но "Кристал Пэлас", наконец, это удалось. В атакующем плане команда Роя Ходжсона действительно отыграла так себе, но ей хватило одного удара Луки Миливоевича, чтобы взять долгожданные три очка без Захи. Главным достижением "орлов" было качество игры обороны, практически лишившей "Лестер" хороших голевых моментов.



Раньери оборону "Фулхэма" пока не исправил



Новый менеджер "дачников" сходу дал понять, что его первичная задача — привести в порядок оборону "Фулхэма". Команда Славиши Йокановича пропускала слишком много, и перекрыть эти проблемы не мог атакующий класс исполнителей вроде Андре Шюррле и Александара Митровича.



Раньери выиграл свой первый матч у кризисного "Саутгемптона", но проблема никуда не ушла. Сам "Саутгемптон" забил "дачникам" дважды. После два гола "Фулхэм" получил от "Челси", четыре — от "Юнайтед", а еще один — от "Лестера". В субботу дважды в ворота Серхио Рико забил "Вест Хэм". У Раньери пока четыре очка в пяти матчах, но плох не столько результат, сколько тот факт, что итальянец пока не может исправить оборону "Фулхэма". Впрочем, подчеркивать класс соперников тоже нужно. В том числе и "Вест Хэма", который выиграл четыре подряд матча и забил в них 11 голов.



Серия "Арсенала" прерывается



22 матча "Арсенал" не проигрывал во всех турнирах. Кто мог подумать, что серия команды Унаи Эмери оборвется в Саутгемптоне? "Канониры" приехали в гости к аутсайдеру, который в нынешнем сезоне не выиграл ни одного матча на домашнем стадионе "Сент Мэри". "Святые" только сменили тренера, но первый матч Ральфа Хазенхюттля в Кардиффе подтвердил: и без Марка Хьюза "святые" не реализовывают моменты и создают себе проблемы на ровном месте.



Тем не менее, эта встреча стала откровением. "Саутгемптон" уже по традиции терял заработанное преимущество, но теперь финальное слово было за ним: Чарли Остин принес хозяевам победу в конце встречи. Дубль Данни Ингса в первом тайме также добавил "Саутгемптону" оптимизма. Команда в последние полтора года потеряла слишком много очков из-за нереализации моментов своими форвардами. А тут Ингс и Остин дали почти мастер-классу по ударам головой.



"Манчестер Юнайтед" нечего предложить "Ливерпулю"



Сравняв счет в первом тайме, "Манчестер Юнайтед" попытался реализовать свой старый план и сохранить на поле "Ливерпуля" ничейный результат. Но на этот раз у команды Моуриньо не хватило сил: Джердан Шакири и пара обидных рикошетов принесли "Ливерпулю" заслуженную победу. Сам Моуриньо принципиальному сопернику проиграл впервые с тех пор, как возглавил "Юнайтед". Он также впервые проиграл на "Энфилде" с 2007 года.



Предложить МЮ было нечего. В предыдущие два сезона манкунианцы могли положиться на свою оборону, но сейчас им нужно сопутствие удачи, чтобы добиться результата в игре с таким соперником. "Ливерпуль" лидерство сохранил, а расстояние между ним "Юнайтед" достигло огромных 19 очков. МЮ также проигрывает 11 очков четвертому "Тоттенхэму", и скоро окажется, что команде Моуриньо можно забыть даже об этой борьбе. Второе место в прошлом сезоне действительно начинает выглядеть большим достижением для этой команды.



Иван Громиков специально для FAPL.ru