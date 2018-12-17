Моуриньо отрицает, что потерял контроль над раздевалкой "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо убежден, что игроки команды по-прежнему готовы за него сражаться.

Накануне в английской прессе появились слухи, что "90 процентов" игроков в раздевалке МЮ разочаровались в Моуриньо и хотят его скорейшего ухода.



После поражения 3:1 от "Ливерпуля" на "Энфилде" Жозе спросили, чувствует ли он поддержку игроков, и португалец исключил сценарий, при котором кто-то может недостаточно стараться.



"Что вы имеете ввиду? Хотят ли они играть за меня? Вы обвиняете игроков в том, что они нечестны?"



"Я верю в их честность, но вы, похоже, считаете иначе. Каждый футболист обязан выкладываться без остатка и трудиться на максимум от своих возможностей каждый день, каждый матч, каждую минуту. При этом не имеет никакого значения, кто твой тренер".



"Клуб платит тебе зарплату 24 часа в сутки и столько же времени фанаты любят свой клуб, поэтому ты обязан уважать клуб и его фанатов. Если игрок не показывает свой максимум, вы называете его нечестным".



"Я совершенно так не считаю. Игроки, которые были на поле сегодня, выложились без остатка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.