Моуриньо отрицает, что потерял контроль над раздевалкой "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо убежден, что игроки команды по-прежнему готовы за него сражаться.

Накануне в английской прессе появились слухи, что "90 процентов" игроков в раздевалке МЮ разочаровались в Моуриньо и хотят его скорейшего ухода.

После поражения 3:1 от "Ливерпуля" на "Энфилде" Жозе спросили, чувствует ли он поддержку игроков, и португалец исключил сценарий, при котором кто-то может недостаточно стараться.

"Что вы имеете ввиду? Хотят ли они играть за меня? Вы обвиняете игроков в том, что они нечестны?"

"Я верю в их честность, но вы, похоже, считаете иначе. Каждый футболист обязан выкладываться без остатка и трудиться на максимум от своих возможностей каждый день, каждый матч, каждую минуту. При этом не имеет никакого значения, кто твой тренер".

"Клуб платит тебе зарплату 24 часа в сутки и столько же времени фанаты любят свой клуб, поэтому ты обязан уважать клуб и его фанатов. Если игрок не показывает свой максимум, вы называете его нечестным".

"Я совершенно так не считаю. Игроки, которые были на поле сегодня, выложились без остатка", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 08:00

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  1. alexomck 17.12.2018 08:51 # alexomck
    Моур гений.

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  2. ask 17.12.2018 08:51 # ask
    Элегантная двухходовочка от Абрамки по уничтожению красной помойки )

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  3. ray-black 17.12.2018 08:36 # ray-black
    Эдак завуалированно свалил всю вину на игроков. Дескать игроки выложились по полной, но Жозик не виноват в том что они просто гавно.

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