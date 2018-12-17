Клопп: "Никаких разговоров в раздевалке о конкуренции с "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что в раздевалке его команды не ведется никаких разговоров о конкуренции с "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.

Благодаря победе 3:1 над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье подопечные Клоппа восстановили свое лидерство в Премьер-Лиге, однако впереди еще более половины дистанции, поэтому Юрген предпочитает не оглядываться на конкурентов — по крайней мере, пока.

"Я лишь счастлив нашим положением. Но я обещаю вам, что до своего матча мы не произнесли ни слова насчет таблицы или победы "Сити" в субботу".

"Все мы и так знаем их результаты. Но это не имеет значения, нам неподвластны результаты других команд, и нам не стать чемпионами в декабре. Мы лишь можем собирать очки и выигрывать матчи, и нас это устраивает".

"Если в конце сезона будет момент, когда мы все еще будем вблизи конкурентов, и нам нужно будем надеяться на потерю ими очков, тогда мы будем обращать на них внимание, но сегодня этого нет", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 07:00

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  1. alexomck 17.12.2018 08:50 # alexomck
    все мы и так знаем что клопп будет вторым в чемпе.

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  2. kolyandr 17.12.2018 07:29 # kolyandr
    какой же клопп топ

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