Эмери не ожидает приобретений в январе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что считает маловероятными какие-либо приобретения в зимнее трансферное окно.

После недавней потери с травмой Роба Холдинга, который уже не сыграет в этом сезоне, Эмери признался, что хотел бы приобрести защитника в январе.



Однако после поражения 3:2 от "Саутгемптона" Унаи призвал болельщиков поумерить свои ожидания. "Арсенал" готов потратиться только ради игрока, который будет доступен и который стал бы усилением, но Эмери не надеется отыскать такого футболиста.



"Сейчас я не знаю. Это непросто, и не особо верю в зимнее окно, потому что в январе у тебя не бывает много возможностей найти игроков, которые могли бы стать усилением".



"Мы будем готовы действовать, только если этот игрок действительно сможет нам помочь и повысить наш уровень. Январь не сильно для этого подходит, но мы посмотрим. Клуб не прекращает работу в этом направлении".



"Нам нужно прогрессировать также и за счет привлечения молодежи. Мы должны давать им больше шансов и больше возможностей демонстрировать, как они развиваются", — цитирует Эмери Evening Standard.