Кин: "Эти игроки недостаточно хороши для "Юнайтед"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что проблема "красных дьяволов" — недостаточно классные игроки в сравнении с "Ливерпулем".
Поражение 3:1 на "Энфилде" оставило "красных дьяволов" уже в 19 очках позади "Ливерпуля", и после матча Жозе Моуриньо всячески пытался найти оправдания столь громадной разнице между командами.
По мнению Кина, все довольно просто, и "Юнайтед" необходимо обзавестись более классными игроками, чтобы достичь уровня "Ливерпуля".
"Юнайтед" весь матч не поспевал за соперником. "Ливерпуль" доминировал во всех сторонах игры: по владению, по голам, по ударам, по угловым..."
"Я был очень обеспокоен в преддверии этого до матча. Я смотрел на "Юнайтед" и думал, обнажатся ли их слабости сегодня. И они обнажились. Это вызывает тревогу за будущее "Юнайтед".
"Я искренне верю, что игроки, которые сегодня выступают за "Манчестер Юнайтед", недостаточно хороши для "Манчестер Юнайтед". Думаю, они хорошие игроки — но не для "Юнайтед", — сообщил Кин Sky Sports.
17.12.2018 00:30
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Последние комментарии:
Я об этом уже давно говорю.
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Ещё погб наберут и норм будет
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Слишком нежное и стерильное интервью для такого быдлана как кин
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Ничего, летом Жозе потратит ещё хуиллиард денег на фредов разных и победка оьеспечена. Главное - что б Жозе не выгоняли. Ясно же Кин высказался - виноваты игроки.
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отчасти да, игроки похуже. но Погба, Марсиаль, Лукаку в своих клубах были главными звёздами. а тут мы видим всеобщий хаос-кавардак.
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