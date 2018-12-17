Кин: "Эти игроки недостаточно хороши для "Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что проблема "красных дьяволов" — недостаточно классные игроки в сравнении с "Ливерпулем".

Поражение 3:1 на "Энфилде" оставило "красных дьяволов" уже в 19 очках позади "Ливерпуля", и после матча Жозе Моуриньо всячески пытался найти оправдания столь громадной разнице между командами.



По мнению Кина, все довольно просто, и "Юнайтед" необходимо обзавестись более классными игроками, чтобы достичь уровня "Ливерпуля".



"Юнайтед" весь матч не поспевал за соперником. "Ливерпуль" доминировал во всех сторонах игры: по владению, по голам, по ударам, по угловым..."



"Я был очень обеспокоен в преддверии этого до матча. Я смотрел на "Юнайтед" и думал, обнажатся ли их слабости сегодня. И они обнажились. Это вызывает тревогу за будущее "Юнайтед".



"Я искренне верю, что игроки, которые сегодня выступают за "Манчестер Юнайтед", недостаточно хороши для "Манчестер Юнайтед". Думаю, они хорошие игроки — но не для "Юнайтед", — сообщил Кин Sky Sports.