Кин: "Эти игроки недостаточно хороши для "Юнайтед"

Рой Кин Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что проблема "красных дьяволов" — недостаточно классные игроки в сравнении с "Ливерпулем".

Поражение 3:1 на "Энфилде" оставило "красных дьяволов" уже в 19 очках позади "Ливерпуля", и после матча Жозе Моуриньо всячески пытался найти оправдания столь громадной разнице между командами.

По мнению Кина, все довольно просто, и "Юнайтед" необходимо обзавестись более классными игроками, чтобы достичь уровня "Ливерпуля".

"Юнайтед" весь матч не поспевал за соперником. "Ливерпуль" доминировал во всех сторонах игры: по владению, по голам, по ударам, по угловым..."

"Я был очень обеспокоен в преддверии этого до матча. Я смотрел на "Юнайтед" и думал, обнажатся ли их слабости сегодня. И они обнажились. Это вызывает тревогу за будущее "Юнайтед".

"Я искренне верю, что игроки, которые сегодня выступают за "Манчестер Юнайтед", недостаточно хороши для "Манчестер Юнайтед". Думаю, они хорошие игроки — но не для "Юнайтед", — сообщил Кин Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 00:30

Количество просмотров Просмотров: 966

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ccchelsea 17.12.2018 01:48 # ccchelsea
    Я об этом уже давно говорю.

    (ответить)

  2. chebrec 17.12.2018 01:07 # chebrec
    Ещё погб наберут и норм будет

    (ответить)

  3. gerrard08 17.12.2018 01:01 # gerrard08
    Слишком нежное и стерильное интервью для такого быдлана как кин

    (ответить)

  4. lampard78 17.12.2018 00:49 # lampard78
    Ничего, летом Жозе потратит ещё хуиллиард денег на фредов разных и победка оьеспечена. Главное - что б Жозе не выгоняли. Ясно же Кин высказался - виноваты игроки.

    (ответить)

  5. gidro-met 17.12.2018 00:38 # gidro-met
    отчасти да, игроки похуже. но Погба, Марсиаль, Лукаку в своих клубах были главными звёздами. а тут мы видим всеобщий хаос-кавардак.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: