Моуриньо пожаловался на склонность игроков МЮ к травмам
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что от предшественников ему достались склонные к травмам игроки.
К воскресному выезду на "Энфилде" "красные дьяволы" подошли с кучей кадровых проблем, вдобавок уже на разминке травму получил Крис Смоллинг. После поражения 3:1, оставившего "Юнайтед" уже 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги, Моуриньо посетовал на большой изъян у своих игроков.
"В первую очередь скажу, что у нас много проблем, связанных с физической формой. Многие наши игроки склонны к травмам, потому что они постоянно травмированы. Дело не во мне — они были такими и прежде".
"Взгляните на статистику при мистере Ван Гале и при Дэвиде Мойесе перед ним — уже тогда здесь были игроки, постоянно отсутствующие с травмами. Когда ты постоянно травмирован, сложно набрать хорошую физическую форму. Тебе не улучшить те качества, которыми ты обладаешь как игрок".
"Я приведу вам пример. Робертсон, Мане, Салах, Вейналдум, Кейта, Фабиньо — это все игроки в отличной физической форме. Кроме того, они хорошо оснащены технически".
"У меня тоже много техничных игроков, но немногие наши игроки находятся в такой же физической форме. Поэтому когда матч проходит в столь высоком темпе, нам бывает сложно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
17.12.2018 00:10
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Игроки одинаковые
Просто в мю они травмируются
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Фабиньо уничтожил центр сегодня, если уж достоин упоминания Особенного
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Еще нытье. Классно. Почему не уволили до сих пор?
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ну так нахуй ты купил это чмо из юве за сотку
взял бы 10 робертсонов из чемпионшипа
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