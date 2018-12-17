Моуриньо пожаловался на склонность игроков МЮ к травмам

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что от предшественников ему достались склонные к травмам игроки.

К воскресному выезду на "Энфилде" "красные дьяволы" подошли с кучей кадровых проблем, вдобавок уже на разминке травму получил Крис Смоллинг. После поражения 3:1, оставившего "Юнайтед" уже 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги, Моуриньо посетовал на большой изъян у своих игроков.

"В первую очередь скажу, что у нас много проблем, связанных с физической формой. Многие наши игроки склонны к травмам, потому что они постоянно травмированы. Дело не во мне — они были такими и прежде".

"Взгляните на статистику при мистере Ван Гале и при Дэвиде Мойесе перед ним — уже тогда здесь были игроки, постоянно отсутствующие с травмами. Когда ты постоянно травмирован, сложно набрать хорошую физическую форму. Тебе не улучшить те качества, которыми ты обладаешь как игрок".

"Я приведу вам пример. Робертсон, Мане, Салах, Вейналдум, Кейта, Фабиньо — это все игроки в отличной физической форме. Кроме того, они хорошо оснащены технически".

"У меня тоже много техничных игроков, но немногие наши игроки находятся в такой же физической форме. Поэтому когда матч проходит в столь высоком темпе, нам бывает сложно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2018 00:10

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  1. chebrec 17.12.2018 01:05 # chebrec
    Игроки одинаковые
    Просто в мю они травмируются

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  2. dallaslp 17.12.2018 00:55 # dallaslp
    Фабиньо уничтожил центр сегодня, если уж достоин упоминания Особенного

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  3. van-der-slav 17.12.2018 00:49 # van-der-slav
    Еще нытье. Классно. Почему не уволили до сих пор?

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  4. blackdreamer 17.12.2018 00:30 # blackdreamer
    ну так нахуй ты купил это чмо из юве за сотку
    взял бы 10 робертсонов из чемпионшипа

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