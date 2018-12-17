Моуриньо пожаловался на склонность игроков МЮ к травмам

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что от предшественников ему достались склонные к травмам игроки.

К воскресному выезду на "Энфилде" "красные дьяволы" подошли с кучей кадровых проблем, вдобавок уже на разминке травму получил Крис Смоллинг. После поражения 3:1, оставившего "Юнайтед" уже 11 очках от топ-4 Премьер-Лиги, Моуриньо посетовал на большой изъян у своих игроков.



"В первую очередь скажу, что у нас много проблем, связанных с физической формой. Многие наши игроки склонны к травмам, потому что они постоянно травмированы. Дело не во мне — они были такими и прежде".



"Взгляните на статистику при мистере Ван Гале и при Дэвиде Мойесе перед ним — уже тогда здесь были игроки, постоянно отсутствующие с травмами. Когда ты постоянно травмирован, сложно набрать хорошую физическую форму. Тебе не улучшить те качества, которыми ты обладаешь как игрок".



"Я приведу вам пример. Робертсон, Мане, Салах, Вейналдум, Кейта, Фабиньо — это все игроки в отличной физической форме. Кроме того, они хорошо оснащены технически".



"У меня тоже много техничных игроков, но немногие наши игроки находятся в такой же физической форме. Поэтому когда матч проходит в столь высоком темпе, нам бывает сложно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.