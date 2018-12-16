Эмери: "Не попадем в топ-4, если не будем выигрывать такие матчи"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери предупредил, что его команда не может проигрывать такие матчи, как против "Саутгемптона", если надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В воскресенье на "Сент Мэри" "святые" сполна воспользовались кадровыми проблемами "канониров" в обороне и роковой осечкой их голкипера Бернда Лено в концовке. Поражение 3:2 прервало 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала", и Эмери хочет, чтобы это стало предупреждением для его команды.



"Уровень других команд очень высок, и если мы не будем добиваться побед в таких матчах, как сегодня, мы не сможем финишировать в топ-4, потому что другие команды обычно побеждают".



"Нам нужно продолжать делать то, что мы делаем, но попасть в топ-4 будет нелегко. Другие команды показывают игру высокого уровня, и мы должны быть очень требовательны к себе. Даже после 22 матчей без поражений, мы располагались всего лишь на пятой позиции, и это из-за уровня других команд", — цитирует Эмери The Telegraph.