Клопп: "Блестящая победа"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда одержала "блестящую" победу против "Манчестер Юнайтед".

Принявшись оказывать давление на "Юнайтед" с самого начала, мерсисайдцы уже в середине первого тайма открыли счет. "Ливерпуль" сохранил контроль над игрой, но случившаяся затем ошибка Алиссона вернула "красных дьяволов" в игру.

Во втором тайме "Ливерпулю" никак не удавалось дожать соперника, пока не вышел на замену Джердан Шакири и не оформил дубль. Победа 3:1 над таким сильным соперником очень порадовала Клоппа.

"Это было великолепно. Мы контролировали игру, мы доминировали в игре. Мы играли в свой футбол против команды, которая невероятно сильна физически. Мы подвергали их давлению, мы выгрызали мячи, мы были агрессивны, мы были смелы, мы делали передачи им за спину".

"Лишь спустя полчаса мы немного запутались, слишком увлекшись игрой без продвижения вперед, и в этот период они забили гол и вернулись в игру".

"Во втором тайме мы стали испытывать некоторое раздражение от того, что все наши старания были тщетны. Но затем вышел Шак и забил два этих гола. Это было блестяще", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 22:15

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  1. gidro-met 16.12.2018 23:52 # gidro-met
    скоро Сотон дозакупится и будут биться 2 немецких тренера за попадание в 4-ку

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  2. naby-keita 16.12.2018 22:52 # naby-keita
    Блестящий тренер

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  3. skychnie-oboi 16.12.2018 22:48 # skychnie-oboi
    Топовая замена - на топового игрока-от топового тренера.

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  4. electric 16.12.2018 22:32 # electric
    По топерски вынес Жозефину. Набираем ход. В ожидании боксинг-дэя.

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  5. kos9k 16.12.2018 22:31 # kos9k
    сегодня играл прошлогодний атакующий ЛФК, любо-дорого наблюдать за игрой такой команды)

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  6. chebrec 16.12.2018 22:23 # chebrec
    Блястяще

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  7. blackdreamer 16.12.2018 22:22 # blackdreamer
    удалось избежать синдрома миньёле
    а так укатали знатно
    топ автобус вскрыли

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  8. liverfun 16.12.2018 22:19 # liverfun
    топ. лучший.

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  9. slash-lfc 16.12.2018 22:19 # slash-lfc
    Просто топ.

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