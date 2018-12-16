Клопп: "Блестящая победа"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда одержала "блестящую" победу против "Манчестер Юнайтед".

Принявшись оказывать давление на "Юнайтед" с самого начала, мерсисайдцы уже в середине первого тайма открыли счет. "Ливерпуль" сохранил контроль над игрой, но случившаяся затем ошибка Алиссона вернула "красных дьяволов" в игру.



Во втором тайме "Ливерпулю" никак не удавалось дожать соперника, пока не вышел на замену Джердан Шакири и не оформил дубль. Победа 3:1 над таким сильным соперником очень порадовала Клоппа.



"Это было великолепно. Мы контролировали игру, мы доминировали в игре. Мы играли в свой футбол против команды, которая невероятно сильна физически. Мы подвергали их давлению, мы выгрызали мячи, мы были агрессивны, мы были смелы, мы делали передачи им за спину".



"Лишь спустя полчаса мы немного запутались, слишком увлекшись игрой без продвижения вперед, и в этот период они забили гол и вернулись в игру".



"Во втором тайме мы стали испытывать некоторое раздражение от того, что все наши старания были тщетны. Но затем вышел Шак и забил два этих гола. Это было блестяще", — сообщил Клопп BBC.