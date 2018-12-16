Моуриньо: "Ливерпуль" был лучше, но мы проиграли из-за двух рикошетов"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что "Ливерпуль" заслуженно победил его команду, хотя и не без везения.
Еще до выезда на "Энфилд" Моуриньо назвал мерсисайдцев "везунчиками", напомнив им их недавние победы над "Эвертоном" и "Наполи". После поражения 3:1 Жозе признал превосходство соперника, но вновь указал на удачу, которая была на стороне "Ливерпуля".
"Победила сильнейшая команда, но они победили в период, когда не были сильнее нас. В первые 20 минут первого тайма существовала большая разница — они были лучше и сильнее нас, они все делали лучше. Но в момент, когда они склонили игру в свою пользу, активность "Ливерпуля" снизилась, их центральные защитники били с 30-40 метров, потому что видели возможности обострить".
"То был момент, когда мы, возможно, могли победить, но, возможно, незаслуженно. Мы пропустили голы, которые Давид Де Хеа обычно отражает, но из-за рикошетов он их не отразил".
"Между командами существовала большая разница в активности и физической готовности, в прессинге и переходе из одной фазы в другую. Они были быстры и агрессивны, и нам пришлось сложно".
"Однако нам удавалось контролировать при счете 1:1, и пропустить второй и третий голы оказалось тяжело. Мы проиграли матч из-за двух рикошетов".
"В первые 20 минут минут мы не могли вздохнуть, их давление было таким мощным. Я устал следить за перемещениями Энди Робертсона, я до сих пор чувствую эту усталость", — сообщил Моуриньо BBC.
16.12.2018 21:45
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Последние комментарии:
Дело не в рикошетах. такой колбасе проиграть не зазорно, а зазорно проиграть немощным на тот момент брайтону, вест хэму, да и чемпионшиповскому дерби каунти.
что-то пошло не так у тебя и у команды.
(ответить)
Это называется справедливость
(ответить)
Фраза дня:
"Я устал следить за перемещениями Энди Робертсона, я до сих пор чувствую эту усталость", — сообщил Моуриньо BBC.
(ответить)
ору с фотки
(ответить)
маур аут
блять ощущение как будто с бернли каким-то катали, где игра в атаку от дьяволов, что за херня
(ответить)
че он там контролировал при счете 1-1?
(ответить)
Фото Безвиса напоминает))
(ответить)
В первые 20 минут минут мы не могли вздохнуть, их давление было таким мощным
Ему бы эротические романы писать
(ответить)
Ахахахахахахаха
Фото 10из10
(ответить)
Боже, как избежать рикошетов, когда 9 чел скама сидят в штрафной и вратарской постоянно?)
(ответить)
16.12.2018 15:13 # удалить
mc-od
Хочется посмотреть хороший, зрелищный матч, НО...
Чмориньё может засушить до уныния игру. Плюс, пригородные могут продавить, затолкать один после навеса и разок убежать в контратаку... Но в целом, если адекватно, у скума ситуация более незавидная...
Проблемы клопа в том, что лузерка - команда настроения. Будет подьем - 2-3 гола, и "Здрасьте безработный Цыган!"...)) Не получится с наскока, запросто могут завалить игру. И все мы еще не раз вспомним "некую собачонку некого негра"..))
Источник: http://fapl.ru/posts/67409/?c=1
Игра пригородных - УГ, но таки затолкали один... Портовые, не без везения конечно, но забили 3... Забили бы еще один - Цыгана точно бы выгнали, а так пока это не точно... В целом, закономерный результат.
Короче, все как я и предсказывал..)) Поздравляю с очередным отскоком адекватных бестрофейников. Скумам - не унывать, надеюсь, Чмоура все-таки уволят и к вам придет Зидан...
И да, C'mon CITY!
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ну да, это не мю паршиво играет, это просто ливерпулю повезло. адекватно, гений хлеще кодзимы, продлить
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Фотка зачёт.
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36 и 6
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Наконец то признал что Ливерпуль сыграл лучше
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Бизвизг это ты его двойниг, или он твой?
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если не брать в учёт статистику
то ясен хуй
автобус в 11 тел и банка на шару это игра в стиле мю
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