Моуриньо: "Ливерпуль" был лучше, но мы проиграли из-за двух рикошетов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что "Ливерпуль" заслуженно победил его команду, хотя и не без везения.

Еще до выезда на "Энфилд" Моуриньо назвал мерсисайдцев "везунчиками", напомнив им их недавние победы над "Эвертоном" и "Наполи". После поражения 3:1 Жозе признал превосходство соперника, но вновь указал на удачу, которая была на стороне "Ливерпуля".



"Победила сильнейшая команда, но они победили в период, когда не были сильнее нас. В первые 20 минут первого тайма существовала большая разница — они были лучше и сильнее нас, они все делали лучше. Но в момент, когда они склонили игру в свою пользу, активность "Ливерпуля" снизилась, их центральные защитники били с 30-40 метров, потому что видели возможности обострить".



"То был момент, когда мы, возможно, могли победить, но, возможно, незаслуженно. Мы пропустили голы, которые Давид Де Хеа обычно отражает, но из-за рикошетов он их не отразил".



"Между командами существовала большая разница в активности и физической готовности, в прессинге и переходе из одной фазы в другую. Они были быстры и агрессивны, и нам пришлось сложно".



"Однако нам удавалось контролировать при счете 1:1, и пропустить второй и третий голы оказалось тяжело. Мы проиграли матч из-за двух рикошетов".



"В первые 20 минут минут мы не могли вздохнуть, их давление было таким мощным. Я устал следить за перемещениями Энди Робертсона, я до сих пор чувствую эту усталость", — сообщил Моуриньо BBC.