Моуриньо: "Ливерпуль" был лучше, но мы проиграли из-за двух рикошетов"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что "Ливерпуль" заслуженно победил его команду, хотя и не без везения.

Еще до выезда на "Энфилд" Моуриньо назвал мерсисайдцев "везунчиками", напомнив им их недавние победы над "Эвертоном" и "Наполи". После поражения 3:1 Жозе признал превосходство соперника, но вновь указал на удачу, которая была на стороне "Ливерпуля".

"Победила сильнейшая команда, но они победили в период, когда не были сильнее нас. В первые 20 минут первого тайма существовала большая разница — они были лучше и сильнее нас, они все делали лучше. Но в момент, когда они склонили игру в свою пользу, активность "Ливерпуля" снизилась, их центральные защитники били с 30-40 метров, потому что видели возможности обострить".

"То был момент, когда мы, возможно, могли победить, но, возможно, незаслуженно. Мы пропустили голы, которые Давид Де Хеа обычно отражает, но из-за рикошетов он их не отразил".

"Между командами существовала большая разница в активности и физической готовности, в прессинге и переходе из одной фазы в другую. Они были быстры и агрессивны, и нам пришлось сложно".

"Однако нам удавалось контролировать при счете 1:1, и пропустить второй и третий голы оказалось тяжело. Мы проиграли матч из-за двух рикошетов".

"В первые 20 минут минут мы не могли вздохнуть, их давление было таким мощным. Я устал следить за перемещениями Энди Робертсона, я до сих пор чувствую эту усталость", — сообщил Моуриньо BBC.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 21:45

Количество просмотров Просмотров: 3609

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 16.12.2018 23:22 # manutd-20champ
    Дело не в рикошетах. такой колбасе проиграть не зазорно, а зазорно проиграть немощным на тот момент брайтону, вест хэму, да и чемпионшиповскому дерби каунти.
    что-то пошло не так у тебя и у команды.

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  2. cristean2 16.12.2018 22:51 # cristean2
    Это называется справедливость

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  3. work 16.12.2018 22:31 # work
    Фраза дня:
    "Я устал следить за перемещениями Энди Робертсона, я до сих пор чувствую эту усталость", — сообщил Моуриньо BBC.

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  4. kos9k 16.12.2018 22:30 # kos9k
    ору с фотки

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  5. lfcynwa 16.12.2018 22:17 # lfcynwa
    маур аут
    блять ощущение как будто с бернли каким-то катали, где игра в атаку от дьяволов, что за херня

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  6. dallaslp 16.12.2018 22:11 # dallaslp
    че он там контролировал при счете 1-1?

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  7. girasimus 16.12.2018 22:09 # girasimus
    Фото Безвиса напоминает))

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  8. naby-keita 16.12.2018 21:59 # naby-keita
    В первые 20 минут минут мы не могли вздохнуть, их давление было таким мощным

    Ему бы эротические романы писать

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  9. chebrec 16.12.2018 21:57 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Фото 10из10

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  10. gerrard08 16.12.2018 21:57 # gerrard08
    Боже, как избежать рикошетов, когда 9 чел скама сидят в штрафной и вратарской постоянно?)

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  11. mc-od 16.12.2018 21:57 # mc-od
    16.12.2018 15:13 # удалить
    mc-od

    Хочется посмотреть хороший, зрелищный матч, НО...

    Чмориньё может засушить до уныния игру. Плюс, пригородные могут продавить, затолкать один после навеса и разок убежать в контратаку... Но в целом, если адекватно, у скума ситуация более незавидная...

    Проблемы клопа в том, что лузерка - команда настроения. Будет подьем - 2-3 гола, и "Здрасьте безработный Цыган!"...)) Не получится с наскока, запросто могут завалить игру. И все мы еще не раз вспомним "некую собачонку некого негра"..))

    Источник: http://fapl.ru/posts/67409/?c=1

    Игра пригородных - УГ, но таки затолкали один... Портовые, не без везения конечно, но забили 3... Забили бы еще один - Цыгана точно бы выгнали, а так пока это не точно... В целом, закономерный результат.

    Короче, все как я и предсказывал..)) Поздравляю с очередным отскоком адекватных бестрофейников. Скумам - не унывать, надеюсь, Чмоура все-таки уволят и к вам придет Зидан...

    И да, C'mon CITY!

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  12. van-der-slav 16.12.2018 21:56 # van-der-slav
    ну да, это не мю паршиво играет, это просто ливерпулю повезло. адекватно, гений хлеще кодзимы, продлить

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  13. merphi 16.12.2018 21:54 # merphi
    Фотка зачёт.

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  14. vyrentz 16.12.2018 21:53 # vyrentz
    36 и 6

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  15. firmino9 16.12.2018 21:53 # firmino9
    Наконец то признал что Ливерпуль сыграл лучше

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  16. jjflash68 16.12.2018 21:51 # jjflash68
    Бизвизг это ты его двойниг, или он твой?

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  17. blackdreamer 16.12.2018 21:50 # blackdreamer
    если не брать в учёт статистику
    то ясен хуй
    автобус в 11 тел и банка на шару это игра в стиле мю

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