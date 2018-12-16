Сарри готов и дальше использовать Азара в качестве "ложной девятки"

Эден Азар Наставник "Челси" Маурицио Сарри дал понять, что готов постоянно использовать плеймейкера Эдена Азара в качестве "ложной девятки".

Неделю назад на матч против "Манчестер Сити" Сарри предпочел снарядить на острие атак Азара, как неоднократно поступал его предшественник Антонио Конте. Тот план сработал, и в воскресенье против "Брайтона" Эден вновь вышел играть нападающего.

Гол и результативная передача бельгийца помогли "синим" отпраздновать победу со счетом 1:2, и теперь Сарри не видит причин возвращать Азара на прежнюю позицию.

"Готов ли я дальше использовать Азара в качестве "ложной девятки"? Думаю, он может быть очень важен для нас на этой позиции".

"Он очень способен, чтобы отходить назад и участвовать в розыгрыше мяча со своими партнерам по команде, создавая пространство. Думаю, теперь, играя на этой позиции, он должен улучшить свои действия в штрафной", — цитирует Сарри Sky Sports.

Также Маурицио развеял опасения насчет травмы Азара, которому потребовалась замена в концовке после жесткого стыка с Дейлом Стивенсом.

"Эден в порядке, это лишь ушиб. Я разговаривал с доктором, и он сказал мне, что там ничего серьезного. День отдыха, максимум два, и он будет в порядке. Не более того", — добавил Сарри.


Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 16.12.2018 21:44 # ccchelsea
    Надо Фекира брать зимой и наигрывать его в роли ложной девятки.

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  2. kos9k 16.12.2018 21:34 # kos9k
    теперь понятно, почему хотят оформить Пулишича (на фланг, да)

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  3. chebrec 16.12.2018 21:28 # chebrec
    Пока нормально Напа нет

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  4. blacker19 16.12.2018 21:28 # blacker19
    ну уж всяко лучше жиру и мораты

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