Сарри готов и дальше использовать Азара в качестве "ложной девятки"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри дал понять, что готов постоянно использовать плеймейкера Эдена Азара в качестве "ложной девятки".

Неделю назад на матч против "Манчестер Сити" Сарри предпочел снарядить на острие атак Азара, как неоднократно поступал его предшественник Антонио Конте. Тот план сработал, и в воскресенье против "Брайтона" Эден вновь вышел играть нападающего.



Гол и результативная передача бельгийца помогли "синим" отпраздновать победу со счетом 1:2, и теперь Сарри не видит причин возвращать Азара на прежнюю позицию.



"Готов ли я дальше использовать Азара в качестве "ложной девятки"? Думаю, он может быть очень важен для нас на этой позиции".



"Он очень способен, чтобы отходить назад и участвовать в розыгрыше мяча со своими партнерам по команде, создавая пространство. Думаю, теперь, играя на этой позиции, он должен улучшить свои действия в штрафной", — цитирует Сарри Sky Sports.



Также Маурицио развеял опасения насчет травмы Азара, которому потребовалась замена в концовке после жесткого стыка с Дейлом Стивенсом.



"Эден в порядке, это лишь ушиб. Я разговаривал с доктором, и он сказал мне, что там ничего серьезного. День отдыха, максимум два, и он будет в порядке. Не более того", — добавил Сарри.