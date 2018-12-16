Шакири помог "Ливерпулю" обыграть МЮ и вернуться на вершину
Дубль вышедшего на замену Джердана Шакири позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 и восстановить свое лидерство в Премьер-Лиге.
Относительно победы 0:4 над "Борнмутом" в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен, Натаниэль Клайн и Садио Мане, заменив Жоэля Матипа, Джеймса Милнера и Джердана Шакири.
Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал на победу 4:1 против "Фулхэма", бросив в бой Виктора Линделефа и Маттео Дармиана, которые появились вместо Фила Джонса и Хуана Маты. Поль Погба вновь расположился на лавке. Уже на разминке травму получил Крис Смоллинг, и вместо него вышел Эрик Байи.
Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах. Эшли Янг поразил цель прямой подачей со штрафного, однако находившийся на пути снаряда Ромелу Лукаку явно залез в офсайд и закрыл обзор Алиссону.
Отделавшись испугом, хозяева принялись оказывать нешуточное давление на ворота Давида Де Хеа. В одном из эпизодов голкипер гостей спас сам, а в другом на самой линии мяч остановил Янг.
"Ливерпуль" нанес с десяток ударов, однако "Юнайтед" выдержал этот стартовый натиск. А когда игра успокоилась, случился гол. На 24-й минуте Фабиньо как рукой выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Мане технично принял мяч грудью и, не опуская его на землю, пробил — 1:0.
Преимущество мерсисайдцев было колоссальным, и казалось, что второй гол не заставит себя ждать. Он действительно не заставил себя ждать, но случился совсем не в те ворота. На 33-й минуте Алиссон выпустил из рук скользкий мяч после прострела Лукаку, и Джесси Лингард тут же воспользовался этим подарком — 1:1.
Ответный гол застал хозяев врасплох, и атакующая игра у них разладилась. "Дьяволы", напротив, почувствовали уверенность в себе и впервые в матче стали владеть мячом длительными отрезками.
В перерыве Юрген Клопп вернул в чувство свою команду, и та вновь понеслась вперед с началом второго тайма. "Юнайтед" оборонялся в поте лица, но едва ли можно было сказать, что гости "запарковали автобус" — порой они все же пытались показывать зубы.
И все-таки "дьяволы" были небезгрешны в оборонительных действиях, совершая потери и оставляя пространство. И это привело к голу на 73-й минуте. Де Хеа среагировал на прострел Мане с рикошетом, но мяч отскочил к появившемуся на замену Джердану Шакири, который при помощи еще одного рикошета поразил ближний верхний угол ворот — 2:1.
Пока "Юнайтед" думал, как перестроиться, "Ливерпуль" поспешил прикончить интригу. Шакири завладел мячом на подступах к штрафной, хотя передача предназначалась Салаху, и нанес удар с очередным рикошетом — 3:1.
"Дьяволы" оказались просто надломлены и в заключительные 10 минут уже не подавали признаки жизни. Хозяева комфортно довели дело до победы.
Чуда не случилось."Ливерпуль" показал себя более классной, более мощной и более сыгранной командой, хотя неожиданный ляп Алиссона определенно добавил интриги. "Красные" вернулись на вершину Премьер-Лигу, тогда как "Юнайтед" стал еще дальше от топ-4.
"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
16.12.2018 20:55
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Последние комментарии:
Я сегодня понял, что везёт сильнейшим.
Если ты будешь пахать как папа Карло, удача будет на твоей стороне
Всем мир!
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Напоминаю: Алисон стоил 65 миллионов
Опять колбасников развели, чтобы они делали без рабочего рта клопа?
(ответить)
По игре видно что Ливерпуль только набирает форму и кондиции к Январю. Клопп сделал выводы с прошлого сезона когда на вторую половину сил не хватало и грамотно подводит команду
(ответить)
С победой братаны. Эта победа абсолютно заслуженная.
Все настроились на матч на уровне, стадион был как никогда шикарен
Я этого Лукаку педриллу черномазую рот топтал сука, какой же он паскуда со всей силой заехал по ногам, в итоге весь матич играл с болью
Фабиньо братан осваивается уже, завтра ждем Боруссию или Ювентус в жеребьевке
(ответить)
ниче, ща маню пару матчей выйграет у аутсайдеров, и моврниьо еще поработает
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36 ударов в створ против 6, господи зачем руководство МЮ это терпит, да уже после прошлогоднего фиаско с Севильей было понятно что Маур сдулся, и это продолжается новом сезоне, с одним из самых дорогих составов прогресса 0.
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Ебать лемарс порвался ))
(ответить)
Кстати Мане отработал свои косяки с Наполи. Гол забил и во втором голе пробился по флангу
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Уже 4 января Сити будет лидировать с 4 очками отрыва
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Это только начало ,а поэтому лучше не накаркать, а то хз знает ,что будет
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очень кстати сейчас у ливерпуля неделя отдыха, вовремя слили кал
(ответить)
Слишком энергично играет Ливерпуль. Во второй половине сезона будет спад конкретный просто по физике плюс игры в ЛЧ. Прогноз неутешительный. Вы так сильно хотите выиграть АПЛ, что сгораете в конце.
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Всех наших с победой!
Сыграли хорошо, все на уровне.
Адекватным болелам МЮ - не унывать! Но не в обиду , скажу , что и так очевидно. Моуриньо - легендарный тренер , МЮ - великий ,чёрт бы его побрал, клуб. Но вместе у них не получается. Уж не берусь судить , Жозе ли отстал от современного футбола или владельцы же жёстко продинамили его с трансферами... Не знаю, кто виноват. А скорее всего виноваты обе стороны. Но , то что , в клубе есть разногласия , явно не идёт на пользу клубу. Результаты это демонстрируют.
Опять таки, не в обиду фанам МЮ. Но если бы не табло , где было написано LIV-MU , я бы не отличил Юнайтед от условного середняка АПЛ, при всём моём уважении и ненависти к МЮ.
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Прекрасно. Просто блеск. Отличный результат. Молодцы. И я бы даже сказал, что одержана какая-то спокойная победа, как будто бы даже запланированная. Жалко, правда, что гол пропустили на ровном месте, его просто не должно было быть, это просто случайность. Единственный плюс из этого тот, что мы всё равно выиграли, но АБ должен сделать выводы из всего этого. Ясно, что мокрое поле, мокрый мяч, но это дождливая осенне-зимняя Англия, такая уж тем погода. Уверен, он продолжит быть лучшим голкипером мира.
Джердан просто молодчик, нет слов, Мане умница, две банки они на пару закатили нечистым между палок, а как ЭР спас от удара обритого феллаини, да вообще, всех можно отметить в этом матче. Молодцы.
Это была игра за шесть очков. Сегодня они наши, и пусть это продолжается бесконечно. Всех с победой!!!
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в следующем году две менщестерские мешки останутся без лч .
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«Очень обидное поражение. Мы контролировали ход матча. Да, первые 20 минут было тяжело. «Ливерпуль» играл мобильно, в высоком темпе. Но мы справились. Два решающих гола пропустили, по сути, из ничего. Очень «дешевые» голы. Я так и сказал ребятам в раздевалке», — сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.
он ебнутый вообще. контролировали они ход матча бля. оправдания в стиле "да это газон плохой был" были бы правдоподобнее
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16.12.2018 15:13 # удалить
mc-od
Хочется посмотреть хороший, зрелищный матч, НО...
Чмориньё может засушить до уныния игру. Плюс, пригородные могут продавить, затолкать один после навеса и разок убежать в контратаку... Но в целом, если адекватно, у скума ситуация более незавидная...
Проблемы клопа в том, что лузерка - команда настроения. Будет подьем - 2-3 гола, и "Здрасьте безработный Цыган!"...)) Не получится с наскока, запросто могут завалить игру. И все мы еще не раз вспомним "некую собачонку некого негра"..))
Источник: http://fapl.ru/posts/67409/?c=1
Игра пригородных - УГ, но таки затолкали один... Портовые, не без везения конечно, но забили 3... Забили бы еще один - Цыгана точно бы выгнали, а так пока это не точно... В целом, закономерный результат.
Короче, все как я и предсказывал..)) Поздравляю адекватных бестрофейников. Скумам - не унывать, надеюсь, к вам придет Зидан...
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открывайте рты, скамы, вам сейчас будут ссать в ротан, ахахахаха
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Ливерпуль мне нравится. Хорошо играют. Особенно Мане.
Его мало отмечают, он в тени Салаха, но игрок потрясающий.
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Жозе Моуриньо: «Я устал смотреть на Робертсона. Это просто было невероятно».
))
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