Шакири помог "Ливерпулю" обыграть МЮ и вернуться на вершину

Дубль вышедшего на замену Джердана Шакири позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 и восстановить свое лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно победы 0:4 над "Борнмутом" в стартовом составе "красных" появились Деян Ловрен, Натаниэль Клайн и Садио Мане, заменив Жоэля Матипа, Джеймса Милнера и Джердана Шакири.



Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал на победу 4:1 против "Фулхэма", бросив в бой Виктора Линделефа и Маттео Дармиана, которые появились вместо Фила Джонса и Хуана Маты. Поль Погба вновь расположился на лавке. Уже на разминке травму получил Крис Смоллинг, и вместо него вышел Эрик Байи.



Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах. Эшли Янг поразил цель прямой подачей со штрафного, однако находившийся на пути снаряда Ромелу Лукаку явно залез в офсайд и закрыл обзор Алиссону.



Отделавшись испугом, хозяева принялись оказывать нешуточное давление на ворота Давида Де Хеа. В одном из эпизодов голкипер гостей спас сам, а в другом на самой линии мяч остановил Янг.



"Ливерпуль" нанес с десяток ударов, однако "Юнайтед" выдержал этот стартовый натиск. А когда игра успокоилась, случился гол. На 24-й минуте Фабиньо как рукой выполнил заброс в район 11-метровой отметки, где Мане технично принял мяч грудью и, не опуская его на землю, пробил — 1:0.



Преимущество мерсисайдцев было колоссальным, и казалось, что второй гол не заставит себя ждать. Он действительно не заставил себя ждать, но случился совсем не в те ворота. На 33-й минуте Алиссон выпустил из рук скользкий мяч после прострела Лукаку, и Джесси Лингард тут же воспользовался этим подарком — 1:1.



Ответный гол застал хозяев врасплох, и атакующая игра у них разладилась. "Дьяволы", напротив, почувствовали уверенность в себе и впервые в матче стали владеть мячом длительными отрезками.



В перерыве Юрген Клопп вернул в чувство свою команду, и та вновь понеслась вперед с началом второго тайма. "Юнайтед" оборонялся в поте лица, но едва ли можно было сказать, что гости "запарковали автобус" — порой они все же пытались показывать зубы.



И все-таки "дьяволы" были небезгрешны в оборонительных действиях, совершая потери и оставляя пространство. И это привело к голу на 73-й минуте. Де Хеа среагировал на прострел Мане с рикошетом, но мяч отскочил к появившемуся на замену Джердану Шакири, который при помощи еще одного рикошета поразил ближний верхний угол ворот — 2:1.



Пока "Юнайтед" думал, как перестроиться, "Ливерпуль" поспешил прикончить интригу. Шакири завладел мячом на подступах к штрафной, хотя передача предназначалась Салаху, и нанес удар с очередным рикошетом — 3:1.



"Дьяволы" оказались просто надломлены и в заключительные 10 минут уже не подавали признаки жизни. Хозяева комфортно довели дело до победы.



Чуда не случилось."Ливерпуль" показал себя более классной, более мощной и более сыгранной командой, хотя неожиданный ляп Алиссона определенно добавил интриги. "Красные" вернулись на вершину Премьер-Лигу, тогда как "Юнайтед" стал еще дальше от топ-4.



"Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче







