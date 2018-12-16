"Арсенал" потерял Беллерина на несколько недель

Правый защитник "Арсенала" Эктор Беллерин пропустит несколько недель с ушибом ноги, полученным в проигранном матче против "Саутгемптона".

В преддверии выезда на "Сент Мэри" главный тренер "канониров" столкнулся с громадными кадровыми проблемами в линии обороты и в воскресенье был вынужден составить пару центральных защитников из Лорана Косьелни и Штефана Лихтштайнера.



К следующему матчу Сократис Папастатопулос со Шкодраном Мустафи вернутся после дисквалификаций, а Сеад Колашинац — после травмы, однако ситуация остается напряженной, потому что теперь в лазарет угодил Беллерин, который получил повреждение еще в первом тайме, но смог продолжить игру.



"У него небольшая травма, но я думаю, он пропустит несколько недель. Зато возвращается Сократис, как и Мустафи с Колашинацом", — цитирует Эмери Daily Mail.