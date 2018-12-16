Эмери: "Мы на правильном пути"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил уверенность, что его команда "на правильном пути", несмотря на первое поражение за четыре последних месяца.

На воскресный выезд к "Саутгемптону" подопечные Эмери отправлялись с серией из 22 матчей без поражений с учетом всех соревнований. Казалось, аутсайдер не имеет реальных шансов помешать "канонирам" продлить эту серию.



Однако "святые" трижды в течение матча выходили вперед, и в третий раз "Арсенал" уже не смог отыграться. Эмери признает, что соперник заслужил победу, но призывает собственную команду не терять веру в себя.



"Мы могли проиграть в любой момент, и сегодня это случилось. "Саутгемптон" заслужил победу, потому что они оказывали давление и играли с большими амбициями. Таков футбол. Иногда ты можешь выиграть подобный матч, но сегодня мы проиграли его".



"Нам нужно проанализировать и понять, как мы можем стать лучше. Однако мы идем правильным путем, и нам нужно продолжать".



"Мы позволили им создать не так много моментов, но сегодня они забили три гола. Это много, и нам необходимо обратить на это внимание. Мы должны продолжать верить в то, что делаем, и играть ответственно все 90 минут".



"Сегодня было немало хороших вещей, но теперь мы думаем о матче "Тоттенхэма" в среду. Нам нужно быстро восстановить силы и подготовиться к этому матчу", — сообщил Эмери BBC.